一緒にくつろいでいた『2匹の猫』を見ていると…あまりにも『理不尽すぎる展開』に２万いいね「限界きたｗ」「頑張って我慢したのにｗ」
並んでリラックスしている2匹の猫ちゃん。この後訪れる、猫らしい理不尽な結末に注目が集まっています。話題の投稿は58万回以上表示され「しっぽがてしてし乗っかってる時のお顔…かわいいです」「猫さんは理不尽にキレられてもカワイイ」「お姉ちゃんに遊ばれちゃったねー」とのコメントが寄せられていました。
【動画：一緒にくつろいでいた『2匹の猫』を見ていると…あまりにも『理不尽すぎる展開』】
しっぽが当たって…
Xアカウント「みしゅり」に投稿されたのは、猫らしい理不尽な結末となった猫ちゃんの姿です。並んでリラックスタイムを過ごしていた「みら」ちゃんと「りおら」くん。みらちゃんがしっぽを振るたびに、りおらくんの頭に当たっていたそうです。
我慢していたりおらくんですが「もう耐えられない！」と前足でみらちゃんのしっぽを振り払ったのだそう。みらちゃんはしっぽを触られて機嫌が悪くなってしまったのか、りおらくんに「シャー！」と威嚇したといいます。
やっぱり先輩猫には敵わないのでしょうか。りおらくんは思わずお顔を離してしまったそうです。思わずクスッと笑ってしまう、猫ちゃんたちの可愛い一幕でした。
理不尽すぎる結末にX民も爆笑
みらちゃんとりおらくんのやり取りを見たXユーザーたちからは「見てる分には可愛いけども理不尽すぎるw」「払い方が人間すぎる」「かわいすぎてリピートしまくっちゃいました」などの声が寄せられていました。
Xアカウント「みしゅり」では、みらちゃん、りおらくん、しゅらくんたちの日常が投稿されています。
写真・動画提供：Xアカウント「みしゅり」さま
執筆：tonakai
編集：ねこちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。