並んでリラックスしている2匹の猫ちゃん。この後訪れる、猫らしい理不尽な結末に注目が集まっています。話題の投稿は58万回以上表示され「しっぽがてしてし乗っかってる時のお顔…かわいいです」「猫さんは理不尽にキレられてもカワイイ」「お姉ちゃんに遊ばれちゃったねー」とのコメントが寄せられていました。

【動画：一緒にくつろいでいた『2匹の猫』を見ていると…あまりにも『理不尽すぎる展開』】

しっぽが当たって…

Xアカウント「みしゅり」に投稿されたのは、猫らしい理不尽な結末となった猫ちゃんの姿です。並んでリラックスタイムを過ごしていた「みら」ちゃんと「りおら」くん。みらちゃんがしっぽを振るたびに、りおらくんの頭に当たっていたそうです。

我慢していたりおらくんですが「もう耐えられない！」と前足でみらちゃんのしっぽを振り払ったのだそう。みらちゃんはしっぽを触られて機嫌が悪くなってしまったのか、りおらくんに「シャー！」と威嚇したといいます。

やっぱり先輩猫には敵わないのでしょうか。りおらくんは思わずお顔を離してしまったそうです。思わずクスッと笑ってしまう、猫ちゃんたちの可愛い一幕でした。

理不尽すぎる結末にX民も爆笑

みらちゃんとりおらくんのやり取りを見たXユーザーたちからは「見てる分には可愛いけども理不尽すぎるw」「払い方が人間すぎる」「かわいすぎてリピートしまくっちゃいました」などの声が寄せられていました。

Xアカウント「みしゅり」では、みらちゃん、りおらくん、しゅらくんたちの日常が投稿されています。

写真・動画提供：Xアカウント「みしゅり」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。