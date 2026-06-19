開催国メキシコと対戦、後半5分に痛恨のミスで失点

サッカーの北中米ワールドカップは18日（日本時間19日）、メキシコ・グアダラハラでグループリーグA組の第2戦を行い、韓国が主催国の一つメキシコと対戦。0-0の後半5分、韓国はGKキム・スンギュが味方と交錯するミス。まさかの先制点を献上した。X上には韓国のファンから嘆きのコメントが並んでいる。

ゴール前で浮いたボールにジャンピングキャッチを試みたGKキム・スンギュだったが、前方にいた味方と交錯。ボールをこぼしてしまい、そこにいたメキシコMFルイス・ロモがダイレクトシュート。先制ゴールを突き刺した。

ホームのメキシコは選手、観客ともに歓喜。韓国イレブンは呆然となった。X上には韓国のファンから嘆きのコメントが並んだ。

「ゴールキーパーとDFの呼吸が合わず、ありえない失点！」

「俺の見立てではゴールキーパーのミスだ。出るなら確実に処理しろよ。それ以前にDFが処理できるボールだった」

「痛恨のミスで失点する韓国…キーパーが掴んだかと思いきや落とした」

また、FC東京でプレーするキム・スンギュを心配する声も多く「大丈夫……メンタル崩さないでね」「スンギュさん、落ち込まないで。がんばって」「スンギュもっと強くいかなきゃ」という言葉もあった。