◆プロボクシング ▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）王座決定戦１２回戦 同級１位・増田陸―同級２位・比嘉大吾 ▽ＷＢＯ世界スーパーフライ級（５２・１キロ以下）王座決定戦１２回戦 同級３位・寺地拳四朗―同級４位イスラエル・ゴンサレス ▽ＷＢＣ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・岩田翔吉―同級１位・エリック・バディージョ（７月２０日、東京・両国国技館）

トリプル世界戦興行「Ｕ―ＮＥＸＴ ＢＯＸＩＮＧ６」が７月２０日、東京・両国国技館で開催されることが１９日、発表された。ＷＢＯ世界スーパーフライ級（５２・１キロ以下）王座決定戦で、同級３位・寺地拳四朗（３４）＝ＢＭＢ＝と同級４位イスラエル・ゴンサレス（２９）＝メキシコ＝が対戦する。寺地が勝てば、ライトフライ級、フライ級に続く世界３階級制覇となる。

寺地は昨年１２月、サウジアラビア・リヤドで３階級制覇を懸けて当時のＩＢＦスーパーフライ級王者ウィリバルド・ガルシア（メキシコ）に挑戦する予定だった。しかしガルシアが公開計量後に体調を崩し、試合前夜に中止が決定。ガルシアは今月６日に愛知でアンドリュー・モロニー（オーストラリア）に判定負けし王座陥落。寺地はジェシー“バム”ロドリゲス（米国、帝拳）が返上したＷＢＯ王座を新たなターゲットに定め、３階級制覇の偉業に挑む。

対するゴンサレスは、同級で２０１７年２月、１８年１１月、２０年１０月、２２年９月と４度世界挑戦したが、いずれも敗北。５度目の世界挑戦となる。１９年１２月には大阪で行われたＩＢＦ同級挑戦者決定戦で石田匠（井岡）に判定勝ち。那須川天心（帝拳）のスパーリングパートナーとして来日経験もある。

戦績は寺地が２５勝（１６ＫＯ）２敗、ゴンサレスが３２勝（１２ＫＯ）５敗２分け。

興行はＵ―ＮＥＸＴで独占ライブ配信される。