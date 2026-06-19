◆プロボクシング ▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）王座決定戦１２回戦 同級１位・増田陸―同級２位・比嘉大吾 ▽ＷＢＯ世界スーパーフライ級（５２・１キロ以下）王座決定戦１２回戦 同級３位・寺地拳四朗―同級４位イスラエル・ゴンサレス ▽ＷＢＣ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・岩田翔吉―同級１位・エリック・バディージョ（７月２０日、東京・両国国技館）

トリプル世界戦興行「Ｕ―ＮＥＸＴ ＢＯＸＩＮＧ６」が７月２０日、東京・両国国技館で開催されることが１９日、発表された。ＷＢＣ世界ライトフライ級王者・岩田翔吉（３０）＝帝拳＝は、指名挑戦者の同級１位エリック・バディージョ（３０）＝メキシコ＝を迎え初防衛戦に臨む。

岩田は２４年１０月、ＷＢＯ世界同級王座決定戦でハイロ・ノリエガ（スペイン）を３回ＴＫＯで下して王座獲得。しかし２５年３月の初防衛戦でレネ・サンティアゴ（プエルトリコ）に０―３の判定で敗れ王座陥落。今年３月、ＷＢＯ同級王者ノックアウト・ＣＰフレッシュマート（タイ）を８回ＴＫＯで下し、１年ぶりの世界王座返り咲きを果たした。

挑戦者のバディージョは身長１６５センチのサウスポー。２４年３月にＷＢＣライトフライ級シルバー王座を獲得している。世界王座は初挑戦。昨年１１月の前戦では、元ＷＢＯ同級王者エルウィン・ソト（メキシコ）を１０回判定で下している。

戦績は、岩田が１６勝（１３ＫＯ）２敗、バディージョが１９戦全勝（８ＫＯ）。

興行はＵ―ＮＥＸＴで独占ライブ配信される。