◆プロボクシング ▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）王座決定戦１２回戦 同級１位・増田陸―同級２位・比嘉大吾 ▽ＷＢＯ世界スーパーフライ級（５２・１キロ以下）王座決定戦１２回戦 同級３位・寺地拳四朗―同級４位イスラエル・ゴンサレス ▽ＷＢＣ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・岩田翔吉―同級１位・エリック・バディージョ（７月２０日、東京・両国国技館）

トリプル世界戦興行「Ｕ―ＮＥＸＴ ＢＯＸＩＮＧ６」が７月２０日、東京・両国国技館で開催されることが１９日、発表された。メインイベントのＷＢＡ世界バンタム級王座決定戦では、ＷＢＡ世界バンタム級１位の増田陸（２８）＝帝拳＝と同級２位の比嘉大吾（３０）＝志成＝が対戦する。

ＷＢＡ同級王座は、今月１３日（日本時間１４日）にジェシー“バム”ロドリゲス（２６）＝米国、帝拳＝が王者アントニオ・バルガス（２９）＝米国＝を６回ＫＯで下して新王者となった。

ただロドリゲスは、次戦は他団体王者との統一戦か、スーパーバンタム級に上げて世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝に挑戦する予定。そのため、ＷＢＡからバンタム級休養王者の堤聖也（３０）＝角海老宝石＝と同級１位の増田による王座決定戦の指令が出たが、堤陣営から負傷の状態が良くないとの連絡があり、ＷＢＡの指令により増田と比嘉の正規王座決定戦が決定したという。帝拳プロモーションは「試合が開催される７月２０日までにロドリゲスの動向も決まり、正常にタイトルマッチが行える状況に戻ることを期待しています」と説明している。

増田は今年３月のＷＢＡ世界バンタム級挑戦者決定戦で元世界５階級制覇王者ノニト・ドネア（フィリピン）を８回ＴＫＯで下し、挑戦権を獲得。帝拳ジムの先輩である元ＷＢＣ世界同級王者・山中慎介氏の「神の左」の継承者が、世界初挑戦の舞台に上がる。

元ＷＢＣ世界フライ級王者の比嘉は、世界でも前例がない４戦連続での世界挑戦となる。２４年９月にＷＢＯ世界バンタム級王者・武居由樹（大橋）に挑戦し０―３の判定負け。２５年２月にＷＢＡ同級王者・堤聖也（角海老宝石）に挑戦し、９回に両者がダウンを奪い合う激闘の末に引き分け。同年７月、ＷＢＡ同級王者アントニオ・バルガス（米国）に挑戦するも引き分け。バルガス戦後の会見では「引退します」と明言していたが、その後「進退保留でお願いします」と現役続行の可能性を示唆していた。

比嘉が勝てば、１８年４月に計量失格でＷＢＣ世界フライ級王座を剥奪されて以来８年３か月ぶりの世界王座獲得。高山勝成の５年１１か月を上回り国内最長ブランクでの世界王座返り咲きとなる。

戦績は増田が１０勝（９ＫＯ）１敗、比嘉が２１勝（１９ＫＯ）３敗３分け。

興行はＵ―ＮＥＸＴで独占ライブ配信される。