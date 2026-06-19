巨人は東京ドームでの中日３連戦でリーグ戦を再開する。昨年は交流戦後、最初に対戦したＤｅＮＡ戦（東京ドーム）に○４−０、○５−０、○１−０。３試合連続の完封勝ちだった。

交流戦が始まった２００５年以降、新型コロナウイルスの影響で中止となった２０年を除き、交流戦後に再開した最初のカードで巨人の対戦成績は、勝ち越し８度、タイ２度、負け越し１０度となっている。

このうち中日戦は０６年●●●、１０年○●○、１３年○●●、１５年●○●、１７年●●○、２２年●●○。過去に６度あって負け越し５度、勝ち越しは１０年の１度しかない。

初戦の先発は竹丸の予告が発表された。中日戦は１０三振を奪って勝ち投手となった４月２２日（前橋）以来、２度目の登板。カードの初戦を制して、自身の連敗を３でストップさせたいところだ。

◆３連戦の予想先発（１９日は予告）

１９日 巨人＝竹丸、中日＝金丸

２０日 巨人＝ウィットリー、中日＝大野

２１日、巨人＝井上、中日＝柳

◆今カードの地上波・ＢＳ放送（解説者）

１９日 ＢＳ日テレ １８時〜（山本昌氏、野村謙二郎氏）

２０日 ＢＳ日テレ １４時〜（篠塚和典氏）

日テレ １５時〜（立浪和義氏、高橋由伸氏）※関東ローカル

中京テレビ １５時〜（同上）

２１日 ＢＳ日テレ １４時〜（宮本和知氏）