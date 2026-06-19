☆日本ハム―ソフトバンク（１８：００・エスコンフィールド）日本ハム＝伊藤、ソフトバンク＝大津

交流戦が終わり、１９日からセ・パ各リーグでの戦いが再開。日本ハムは本拠のエスコンフィールドでソフトバンクと対戦する。新庄剛志監督率いる日本ハムは今季、ソフトバンクに開幕から８連敗中。対ソフトバンク初勝利をもぎとれるか。

先発の伊藤は対戦相手別でソフトバンク戦が最多の（３２登板で）１４勝（１０敗）を誇る。さらに本拠のエスコンでは４月１８日の西武戦から３連勝中。“ソフトバンクキラー”に加え、本拠で調子のいいエースで連敗を止めたいところだ。

日本ハムのソフトバンク戦の同一シーズンの連敗は１９５５、９９年の１０連敗が最多。ワーストも近づいているが、リーグ最多タイの７勝を挙げる右腕の快投で勝利を呼び込みたい。

（その他のカード）

☆巨人―中日（１８：００・東京ドーム）巨人＝竹丸、中日＝金丸

☆ヤクルト―広島（１８：００・神宮）ヤクルト＝吉村、広島＝ターノック

☆ＤｅＮＡ―阪神（１８：１５・横浜）ＤｅＮＡ＝石田裕、阪神＝村上

☆ロッテ―楽天（１８：００・ＺＯＺＯマリン）ロッテ＝ジャクソン、楽天＝荘司

☆オリックス―西武（１８：００・京セラドーム大阪）オリックス＝エスピノーザ、西武＝高橋光

※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順