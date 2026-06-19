◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＡ組第２戦 メキシコ１―０韓国（１８日、グアダラハラ競技場）

ＦＩＦＡランク２５位の韓国は開催国で同１４位のメキシコに０―１で敗北した。１勝１敗の勝ち点３で、決勝トーナメント進出をかけて第３戦は南アフリカと対戦する。

前半は決め手に欠き、無得点で終えたが、後半５分に思わぬ場面から先制点を奪われた。Ｆ東京所属のＧＫ金承奎（キム・スンギュ）がハイボールを処理した後にＭＦ李期奕（イ・ギヒョク）とぶつかるとボールが前にこぼれる。こぼれた球に反応したＭＦロモに押し込まれ、主導権を握られた。

絶対的エースのＦＷ孫興民（ソン・フンミン）は決定機をものにできず、後半１２分に無得点のまま交代。終盤に猛攻をみせ後半４０分過ぎには決定的チャンスを迎えたが、相手ＧＫランヘルのミラクルセーブで阻止された。勝てばＡ組１位での決勝Ｔ進出が決まったが、次戦に持ち越しとなった。

洪明甫（ホン・ミョンボ）監督「（試合は）プラン通りでした。失点の仕方にはがっかりしている。１次リーグ最後の試合にすべてを出す」

◆韓国（１１大会連続１２度目）ＦＩＦＡランク２５位。自国開催の０２年大会で４位が最高。１０年と２２年に１６強。かつて平塚（現・湘南）、柏でプレーした洪明甫（５７）が１４年大会以来２度目のＷ杯で指揮を執る。アジア３次予選はＢ組で６勝４分けの１位突破。予選成績は１１勝５分け。首都はソウル。人口は約５１００万人。