◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＡ組第２戦 メキシコ１―０韓国（１８日、グアダラハラ競技場）

開催国でＦＩＦＡランク１４位のメキシコは同２５位の韓国に１―０で勝利。全４８チームで一番乗りの決勝トーナメント（Ｔ）進出を決めた。Ａ組１位が確定し、決勝Ｔ１回戦はＣ、Ｅ、Ｆ、Ｈ、Ｉ組いずれかの３位とホームのメキシコシティー競技場で対戦する。

前半は決め手に欠き、無得点で終えたが、後半５分に先制点を入れる。Ｆ東京所属の相手ＧＫ金承奎（キム・スンギュ）がハイボールを処理した後に味方とぶつかりボールがこぼれると、反応したＭＦロモが流し込みネットの中へ。思わぬ展開から先にゴールを奪った。後半４２分には韓国に決定的なチャンスを迎えたが、ＧＫランヘルの好セーブで防いだ。

開催国としては１９９８年フランス以来の２試合連続の完封勝利にも、２０１４―１５年に日本代表の監督も務めたアギーレ監督は「韓国のプレッシャーが厳しく、なかなかスペースを与えてもらえなかった。素晴らしい試合とは言えない」と反省が先に口をついた。相手のミスを逃さず得点を挙げたことに触れ「最終的には１つのミスが勝敗を分けた」と総括した。

メキシコは１１日（日本時間１２日）の開幕戦で南アフリカに２―０で勝利。両チーム合わせて３枚のレッドカードが飛び交った大荒れの試合を制し、超満員のスタジアムを沸かせた。自国開催の１９７０年、８６年に記録した８強超えを目指す。

◆メキシコ（９大会連続１８度目） ＦＩＦＡランク１４位。自国開催の１９７０年、８６年で８強が最高成績。かつて日本を率いたハビエル・アギーレ監督（６７）が２４年から母国を指揮。ＧＫオチョアは６大会連続出場で同国のレジェンド。開催国のため予選なし。首都メキシコ市。人口約１億２６００万人。