元宝塚歌劇団星組トップ湖月わたるが、宝塚歌劇団退団20th Anniversary「TUMBLEWEED」に出演する。

梅田芸術劇場は宝塚OG stage「心中・恋の大和路」「39歳」「TUMBLEWEED」を制作し、3作連続で上演。「TUMBLEWEED」は湖月が彩凪翔、朴璐美らも出演するスペシャルステージ。かつて演じた、伝説の女性ガンマン「カラミティ・ジェーン」の波瀾（はらん）万丈の人生を、新たに朗読×ダンス×歌でつづるほか、華やかなショーパートでは、豪華ゲストとのなじみ深いナンバーやトークも繰り広げられる。

湖月は「宝塚歌劇団を退団して20年、たくさんの出会い、学びがありました。その中でも特に思い入れのある『ジェーン』と再び向き合える喜び…素敵なゲストの皆様とのシーンも楽しみでなりません。歩んできた舞台人生の集大成『TUMBLEWEED』。お客さまの心に触れる作品になるよう魂を込めて挑みます。ぜひ劇場へお越しください。心よりお待ちしております」と来場を呼びかけた。

また、3作品連動のスタンプラリーキャンペーンも開催。2作以上の観劇で、非売品の公演ビジュアル入り記念チケットがもらえるほか、3作全ての観劇で、今後上演の宝塚OG公演のペアチケットがあたる抽選への参加が可能になる。

兵庫公演は11月6〜8日まで宝塚バウホール、東京公演は同12〜14日までよみうり大手町ホール、愛知公演は同18、19日に御園座で。