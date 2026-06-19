PayPayとPayPayカードは6月19日～7月31日まで、「超PayPay祭」を開催する。

キャンペーン期間中、「PayPayクレジットカード」や「PayPayカード」で1回200円以上の支払いをすると「PayPayスクラッチくじ」が2回に1回あたるほか、「PayPayカード」をスマートフォンのタッチ決済で使うともれなく「PayPayスクラッチくじ」があたる

「PayPayカード」を設定したスマートフォンのタッチ決済が対象で、プラスチックのカードをかざしての決済は当選確率アップの対象外となる。

「PayPayスクラッチくじ」は、1等に当選すると100%、2等 5%、3等は0.5%が「PayPayポイント」で還元される。付与上限は1回および期間上限で10万ポイントまで。「PayPayスクラッチくじ」の有効期限は取得してから30日後まで。

「PayPay残高」で支払いすると4回に1回の確率で、1等から3等のいずれかに当選する。「PayPayクレジット」または「PayPayカード」での支払いは、当選確率が2回に1回にアップする。eKYCによる本人確認済みのユーザーが対象となる。