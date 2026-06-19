次第に晴れ 各地で強い日差しが照りつけそう【これからの天気(6月19日11時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
◆警報・注意報
現在、県内に警報・注意報は出ていません。
◆19日(金)これからの天気
雲が広がっているところも次第に晴れてくるでしょう。各地で強い日差しが照りつけそうです。夜も晴れますが、山沿いなどではにわか雨の可能性があります。
降水確率は、午後6時以降は湯沢町では40%となっています。
◆19日(金)の予想最高気温
最高気温は、26～29℃の予想です。
昨日と同じくらいか3℃ほど低いでしょう。
平年と比べると3℃前後高くなりそうです。
ムシ暑くなるため、エアコンを利用するなどして涼しくしてお過ごしください。
◆警報・注意報
現在、県内に警報・注意報は出ていません。
◆19日(金)これからの天気
雲が広がっているところも次第に晴れてくるでしょう。各地で強い日差しが照りつけそうです。夜も晴れますが、山沿いなどではにわか雨の可能性があります。
降水確率は、午後6時以降は湯沢町では40%となっています。
◆19日(金)の予想最高気温
最高気温は、26～29℃の予想です。
昨日と同じくらいか3℃ほど低いでしょう。
平年と比べると3℃前後高くなりそうです。
ムシ暑くなるため、エアコンを利用するなどして涼しくしてお過ごしください。