これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、県内に警報・注意報は出ていません。



◆19日(金)これからの天気

雲が広がっているところも次第に晴れてくるでしょう。各地で強い日差しが照りつけそうです。夜も晴れますが、山沿いなどではにわか雨の可能性があります。



降水確率は、午後6時以降は湯沢町では40%となっています。



◆19日(金)の予想最高気温

最高気温は、26～29℃の予想です。

昨日と同じくらいか3℃ほど低いでしょう。

平年と比べると3℃前後高くなりそうです。



ムシ暑くなるため、エアコンを利用するなどして涼しくしてお過ごしください。