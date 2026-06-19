19日(金)これからの天気

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これからの気象情報です。

◆警報・注意報
現在、県内に警報・注意報は出ていません。

◆19日(金)これからの天気
雲が広がっているところも次第に晴れてくるでしょう。各地で強い日差しが照りつけそうです。夜も晴れますが、山沿いなどではにわか雨の可能性があります。

降水確率は、午後6時以降は湯沢町では40%となっています。

◆19日(金)の予想最高気温
最高気温は、26～29℃の予想です。
昨日と同じくらいか3℃ほど低いでしょう。
平年と比べると3℃前後高くなりそうです。

ムシ暑くなるため、エアコンを利用するなどして涼しくしてお過ごしください。