水の事故が増える夏を前に、第九管区海上保安本部が職員を対象とした安全指導の研修を行いました。



研修には、事故防止のための指導などを担当する海上保安官7人が参加。プールを使ってシュノーケルに入った水を吐き出す方法や、カヤックがひっくり返った際の対処法などを学びました。



第九管区海上保安本部の管内では2025年7～8月にマリンレジャーの事故が8件発生し、3人が死亡しています。



■第九管区海上保安本部 織田洋一安全対策調整官

「天候に気をつけるということと、監視員やライフセーバーがいる海水浴場で泳ぐということに気をつけてほしい。」



担当者は、ライフジャケットを着用する際にはベルトやファスナーをしっかり締めるよう求めています。