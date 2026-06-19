◇サッカー FIFAワールドカップ2026 グループステージB組第2節 カナダ6-0カタール(日本時間19日、BCプレイス・バンクーバー)

開催国カナダの攻撃力が爆発。前後半それぞれ3点を奪い6得点でカタールに快勝しました。同代表史上初めてW杯で勝利を挙げる歴史的な試合となりました。

カナダは前半16分に先制すると、29分にユヴェントスでも活躍するジョナサン・デイヴィッド選手がエリア内で強烈ボレーを叩き込み追加点を挙げます。するとアディショナルタイムには再びデイヴィッド選手がヘディングシュートのこぼれ球を高いジャンプキックで押し込みこの試合2ゴール目。3-0で前半を終えます。

後半も攻勢をかけるカナダは19分にネイサン・サリバ選手がフリーキックを直接決め、30分にはオウンゴールで追加点をあげます。そして仕上げはデイヴィッド選手のハットトリック。味方のシュートをエリア内でぴったりキープすると、反転して冷静にゴールに蹴り込み自身3点目を記録しました。

カナダは攻撃陣が躍動し6-0と大勝。出場3大会目で念願のW杯初勝利を飾りました。