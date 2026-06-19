俳優の舘ひろし（76）が18日放送のフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）にゲスト出演。かつて自身をトリコにさせた女性について語った。

恋愛経験の話題になり、「最初どうでもいいと思ってた女の子に夢中になったことがある」と切り出した舘。その女性は料理が苦手だと話していたため、2人での食事は外食だったそう。

ある時、舘が病気になり外出できず「じゃあ、どうしようか？デリバリーを取る？」と相談したところ、恋人は「私が作る」と立候補。実は料理ができることを隠していたという。

そのため「料理ができるじゃない」と驚く舘に、その恋人は「料理ができると言ってはいけない」「愛してると言ってはいけない」という、母の教えを守っていたことを打ち明けた。

その真意を、舘は「“私は貞節な女性じゃないよって言いなさい”。“放っておくと他の男に行っちゃう”っていう感じ」と解説した。

そんなお相手に、当初は「一緒にご飯を食べるのはいいかな」という程度だった舘は「夢中になりましたね」と吐露。「でもそれはもう30何年前の話」と懐かしむ様子をみせながら、スタジオの女性陣に「男を不安にさせないと。男を安心させちゃダメ」と指南していた。