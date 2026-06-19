ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１９日（日本時間２０日）から本拠地でオリオールズ３連戦に臨む。野手出場２試合ぶり１６号が飛び出すか、注目が集まる。

チームは７５試合を終え、大谷はここまで打者としては７２試合に出場し、１５本塁打。シーズン換算３２・４発ペースは２１年以降では“最遅”となっている。だがスタメン出場時では、直近６戦で４本塁打と量産モードに突入しており、巻き返しに期待がかかる。

大谷は前日１７日の本拠地・レイズ戦では先発し、６回９１球を投げて、７安打４失点、５奪三振で７勝目（２敗）を手にした。最速は１０１・０マイル（約１６２・５キロ）をマーク。さらに６回には代打で打席にも立った。

２０日から始まる本拠地・オリオールズ３連戦では、初戦は佐々木朗希が先発マウンドに上がる。オリオールズの初戦先発は、今季メジャーデビューした１９６センチの長身右腕のトレー・ギブソン（２４）。大谷にとっては初対戦となる。

◆大谷の年度別本塁打数

▽２１年 ４６（２４）

▽２２年 ３４（１６）

▽２３年 ４４（２４）

▽２４年 ５４（２０）

▽２５年 ５５（２５）

▽２６年 ？（１５）

※（）内はチーム７５試合時点