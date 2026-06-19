ロッテは、6月20日に開催される「TEAM26デー」に、マリーンズOBの久保康友氏、内竜也氏とのコラボグルメを販売すると発表した。当日は、ZOZOマリンスタジアム内の「ROOTS MARINES」（モバイルオーダー対象店舗）で、マリーンズOBコラボグルメを販売する。

対象商品の購入者には限定ステッカーをプレゼント。モバイルオーダーを利用すると、その場で注文・決済が完了し、並ばずに商品を受け取れる。商品および限定ステッカーはなくなり次第終了となる。

当日は久保氏、内氏が球場外周ステージでのトークショーや写真撮影会に出演し、久保氏は始球式にも登場予定となっている。

＜飲食担当者コメント/久保康友のバターチキンカレー＞「『次は何が来るのか』と打者を翻弄した久保氏の多彩な変化球を、味の変化で表現しました。最初はマイルドながら、食べ進めるごとにスパイスの香りとコクが次々と広がる奥深い味わいです。久保氏の投球さながらに、最後まで飽きることなく楽しめる一皿に仕上げました」

＜飲食担当者コメント/内竜也のシャインマスカットスパークリング＞「マウンドでひときわ輝きを放った内氏をイメージし、見た目も味わいも華やかなドリンクを目指しました。爽快なシャインマスカットスパークリングにカラフルなフルーツダイスを合わせることで、最後まで飽きることなく楽しめる一杯に仕上げています」