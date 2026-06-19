元モーニング娘。で元テレビ東京アナウンサーの紺野あさ美が１７日、自身のＹｏｕＴｕｂｅで自分で自分の髪を１５センチも断髪。その様子を公開した。

紺野は肩下程度のボブヘアだったが、何年かに１度、髪を切りたい欲にかられるといい、自宅の洗面所でカットを開始。右のサイドから自分でハサミをちゅうちょなく入れて行き、ためらいなく１５センチバッサリ。「雑かな？雑だよね」と言いながらも、トークしながら大胆にカット。

「後ろはどうしたら？」「後ろから切るべきだった？」と言いながら、後ろ側もバッサリカット。「こんなバツバツ切らないよね？」「ガタガタ？ガタガタっぽい」と言いながらも、ハサミを入れて言った。

今回、セルフカットしたことについては育児で忙しいため「趣味が持てなかったり、健全に発散できなかったり。だから髪、切りたくなったのかな。気分転換に」と言い、「美容室で切りなさいって話なんだけど、絶対マネしないでください。ガタガタになります」と笑って呼びかけた。

そしてセルフカットが終了。「いかがでしょうか。ボブにしてしまいました。仕事の予定的に、３週間以内に美容院に行きます」と笑っていた。

コメント欄には「セルフカットで後ろ髪までいく凄さに気が取られる」「髪の毛自分で切っちゃうんだ。勇気あるな」「結構上手じゃない？」「セルフカットにビックリした」などの声が寄せられていた。