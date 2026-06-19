「ともに生きる社会かながわ憲章」のＴシャツ

神奈川県は共生社会の推進に向けた「ともに生きる社会かながわ憲章」のＴシャツを一般販売している。７月２０〜２６日のともに生きる社会かながわ推進週間に合わせて実施。約１５０枚を用意し、県内四つのともしびショップで取り扱っている。

Ｔシャツは県内の障害福祉サービス事業所が製作に携わり、売り上げの一部（１枚約３００円）が工賃として障害者に還元。表面には書家の金澤翔子さんが揮毫（きごう）した題字「ともに生きる」がプリントされ、ブルーとネービーの２色から選べる。

憲章は２０１６年７月の津久井やまゆり園事件を契機に県と県議会が策定し、Ｔシャツは１７年から県職員有志が作って着用を始めた。２１年から一般販売し、近年は推進週間に合わせて実施。これまでに約３５００枚を売り上げた。

これまでは注文販売だったが、気軽に手に取れるよう今年は店頭で販売。県の担当者は「今年で１０年となる津久井やまゆり園事件に思いをはせ、共生社会に向けて自分ができることを考えるきっかけにしてほしい」としている。

Ｔシャツは県民センターともしびショップ（横浜市神奈川区）、ともしびショップマリン（横須賀市）、ともしびショップ湘南平（平塚市）、ともしびショップ喫茶どんぐり（厚木市）で、１枚２３１０円で販売。問い合わせはＮＰＯ法人神奈川セルプセンター電話０４６６（５３）７８０２。