出張先のホテルにチェックインしようとしたところ、「予約が確認できません」と言われて困惑…。「1万円」の宿泊代も支払ったはずなのに、ナゼ？ 背景にある“空室転売”の仕組みとは

予約したはずのホテルで「予約がありません」と言われるのはなぜ？

通常、ホテル予約サイトで予約を完了すると、その情報はホテル側のシステムへ送られ、客室が確保されます。しかし、一部の予約サイトでは複数の事業者が仲介に入ることで、予約情報の伝達が複雑になる場合があります。

株式会社東横インが公表した事例では、利用者が予約した情報がホテルに通知されていなかったり、予約内容とは異なる情報がホテルへ伝わったりするケースが確認されています。また、予約完了からホテルへの通知までに時間がかかり、チェックイン時点で予約確認ができないケースも報告されています。

利用者から見ると予約完了メールが届いているため安心してしまいますが、実際にはホテル側で予約が確定していないことがあります。その結果、現地で初めて問題が発覚するのです。

特に出張の場合は、到着が夜遅くになることも少なくありません。当日に宿泊先が見つからなければ、移動や追加費用の負担も発生する可能性があるため注意が必要でしょう。



背景にある「空室転売」の仕組みとは

空室転売とは、ホテルが提供した客室在庫を第三者の事業者が再販売する仕組みを指します。

本来、ホテルの客室は公式サイトや提携する旅行会社などを通じて販売されます。しかし、一部では空室情報が複数の事業者間で流通し、最終的に別の予約サイトへ掲載されるケースがあります。

この過程で、販売事業者が実際に部屋を確保していないまま販売したり、予約成立後にホテルへ手配したりすることがあります。そのため、予約情報の反映が遅れたり、情報が正しく伝わらなかったりする可能性が生じます。

また、転売を行う事業者は利益を上乗せして販売するケースがあり、ホテルの公式料金より高額な価格が設定されることもあります。利用者は同じ部屋を予約したつもりでも、実際には正規料金以上の金額を支払っている場合があるのです。



空室転売で利用者に起こり得るトラブル

空室転売によって発生するトラブルは、単に「予約が見つからない」だけではありません。

まず考えられるのが、ホテル側で部屋が確保されていないケースです。チェックイン時に宿泊できず、別のホテルを探さなければならなくなる可能性があります。繁忙期やイベント開催時には近隣ホテルも満室になりやすく、宿探しが難航することもあります。

また、予約した部屋タイプや宿泊日と異なる情報がホテルへ伝わるケースも報告されています。禁煙室を希望していたのに喫煙室しか用意されていない、シングルルームを予約したつもりが別の部屋になっているといった問題が起こる可能性があります。

さらに注意したいのが料金面です。前述した通り、ホテルが設定した宿泊料金より高い価格で販売される場合があります。例えば本来1万円で宿泊できる部屋が、転売によって1万3000円や1万5000円で販売されるケースも考えられます。利用者は気づかないまま余分な費用を負担してしまうかもしれません。

加えて、「キャンセル不可」の条件が付いているケースもあります。予定変更があっても返金を受けられず、トラブル発生時もホテルでは対応できない場合があるため注意が必要です。



ホテル予約のトラブルを防ぐためにできること

空室転売によるトラブルを避けるには、予約経路を確認することが大切です。

最も安心できる方法は、ホテルの公式サイトから直接予約することです。公式サイトであれば基本的にホテルと直接やり取りができるため、予約情報が正しく反映されるでしょう。

また、予約後には確認メールを保存し、予約番号や宿泊日を事前に確認しておきましょう。不安がある場合は、宿泊日の数日前にホテルへ連絡し、予約が登録されているか確認する方法も有効です。

出張や旅行を安心して楽しむためにも、予約先の信頼性を確認しながら利用することを心掛けましょう。



出典

株式会社東横イン 【注意喚起】一部の海外予約サイト（Agoda等）ご利用時のご注意事項

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー