辻希美「毎日変わり映えのないお弁当で申し訳ない」早弁用おにぎり付けた長男への弁当公開「ボリュームすごい」「ウインナーと卵焼きがさりげない可愛さ」の声
【モデルプレス＝2026/06/19】タレントの辻希美が6月18日、自身のInstagramストーリーズを更新。早弁用おにぎり付きの長男への弁当を公開した。
【写真】39歳5児のママタレ「ウインナーと卵焼きがさりげない可愛さ」早弁用おにぎり付けた長男への弁当
辻は「今日のお弁当 毎日変わり映えのないお弁当で申し訳ない…」とコメントし、長男・青空（せいあ）くんへの弁当を公開。たっぷりの肉と玉ねぎの炒め物が乗ったご飯、花の形に飾り切りしたウインナーやスパゲッティ、顔を描いた卵焼き、ブロッコリーがぎっしり詰まった弁当の他に、保冷容器に入ったフルーツ、「スパムは早弁用 らしい」というスパムおにぎり2個が添えられている。
この投稿に、ファンからは「ボリュームすごい」「見栄えも良くて美味しそう」「パワーが出そう」「早弁用まで用意してあげるの優しい」「ウインナーと卵焼きがさりげない可愛さ」「毎日作ってるの尊敬する」などの声が上がっている。
辻は、杉浦と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】39歳5児のママタレ「ウインナーと卵焼きがさりげない可愛さ」早弁用おにぎり付けた長男への弁当
◆辻希美、早弁用おにぎり付き弁当公開
辻は「今日のお弁当 毎日変わり映えのないお弁当で申し訳ない…」とコメントし、長男・青空（せいあ）くんへの弁当を公開。たっぷりの肉と玉ねぎの炒め物が乗ったご飯、花の形に飾り切りしたウインナーやスパゲッティ、顔を描いた卵焼き、ブロッコリーがぎっしり詰まった弁当の他に、保冷容器に入ったフルーツ、「スパムは早弁用 らしい」というスパムおにぎり2個が添えられている。
◆辻希美の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ボリュームすごい」「見栄えも良くて美味しそう」「パワーが出そう」「早弁用まで用意してあげるの優しい」「ウインナーと卵焼きがさりげない可愛さ」「毎日作ってるの尊敬する」などの声が上がっている。
辻は、杉浦と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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