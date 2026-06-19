peco、前日の残り物使った息子への弁当公開「ミッキーにんじん可愛い」「チンしただけに親近感」と反響
【モデルプレス＝2026/06/19】タレントのpecoが6月18日、自身のInstagramストーリーズを更新。残り物を使った息子への弁当を公開した。
【写真】30歳ママタレ「チンしただけに親近感」前日夜残りのシェパーズパイ・ミッキーにんじん入り息子弁当
pecoは「Today’s lunch for my son（今日の息子のお弁当）」とコメントし、弁当を公開。ご飯に「昨日の夜の残りのシェパーズパイ」「必殺チンしただけミッキーにんじん」「ブロッコリーたまご炒め」とミニトマトが詰められている。
この投稿に、ファンからは「余り物でもおしゃれなのすごい」「『チンしただけ』に親近感」「ミッキーにんじん可愛い」「ディズニー好きの息子さん喜んだだろうな」「彩りも詰め方も綺麗」などと反響が寄せられている。
pecoとタレントのryuchellさんは2016年に結婚し、2018年に長男が誕生。2022年8月に“新しい形の家族”として離婚したことを発表。2023年にryuchellさんは急逝した。（modelpress編集部）
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【写真】30歳ママタレ「チンしただけに親近感」前日夜残りのシェパーズパイ・ミッキーにんじん入り息子弁当
◆peco、残り物使った息子への弁当公開
pecoは「Today’s lunch for my son（今日の息子のお弁当）」とコメントし、弁当を公開。ご飯に「昨日の夜の残りのシェパーズパイ」「必殺チンしただけミッキーにんじん」「ブロッコリーたまご炒め」とミニトマトが詰められている。
◆pecoの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「余り物でもおしゃれなのすごい」「『チンしただけ』に親近感」「ミッキーにんじん可愛い」「ディズニー好きの息子さん喜んだだろうな」「彩りも詰め方も綺麗」などと反響が寄せられている。
pecoとタレントのryuchellさんは2016年に結婚し、2018年に長男が誕生。2022年8月に“新しい形の家族”として離婚したことを発表。2023年にryuchellさんは急逝した。（modelpress編集部）
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