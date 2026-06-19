京都移住の元尼神インター誠子、彩り豊かな手料理4品公開「シンプルでおしゃれ」「季節を感じる食卓」の声
【モデルプレス＝2026/06/19】元お笑いコンビ・尼神インターの誠子が6月17日、自身のInstagramを更新。彩り豊かな手料理を公開し、注目を集めている。
【写真】京都に移住の37歳女芸人「シンプルでおしゃれ」鶏肉ごろごろ筑前煮など手料理4品
誠子は手料理の写真を複数枚投稿。和風の皿に彩りの良く盛られた料理が並び「鶏肉ごろごろ筑前煮、京都うまい菜のおひたし、奈良の生芋蒟蒻の生姜煮、そら豆ごはん」と食卓のラインナップを紹介している。また「スピッツさんの『つぐみ』（2010年）を聴きながら」とつづり、リラックスして調理したこと添えている。
この投稿には「美味しそう」「身体が喜びそうなご飯」「季節を感じる食卓」「彩りが素敵」「料理上手で憧れる」「シンプルでおしゃれ」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】京都に移住の37歳女芸人「シンプルでおしゃれ」鶏肉ごろごろ筑前煮など手料理4品
◆誠子、栄養満点の手料理を公開
誠子は手料理の写真を複数枚投稿。和風の皿に彩りの良く盛られた料理が並び「鶏肉ごろごろ筑前煮、京都うまい菜のおひたし、奈良の生芋蒟蒻の生姜煮、そら豆ごはん」と食卓のラインナップを紹介している。また「スピッツさんの『つぐみ』（2010年）を聴きながら」とつづり、リラックスして調理したこと添えている。
◆誠子の投稿に反響
この投稿には「美味しそう」「身体が喜びそうなご飯」「季節を感じる食卓」「彩りが素敵」「料理上手で憧れる」「シンプルでおしゃれ」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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