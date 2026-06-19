竹内唯人、兄・竹内涼真が借金肩代わり「俺が一旦出すからって」現在はバイト掛け持ちの日々
【モデルプレス＝2026/06/19】歌手・モデルの竹内唯人が2026年6月18日、「資産、全部売ってみた」（ABEMA／夜11時〜）に出演。兄で俳優の竹内涼真が、自身の借金を肩代わりしてくれていたと明かした。
【写真】竹内涼真＆唯人「自然体でかっこいい」肉体美際立つ入浴ショット
ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「オオカミちゃんには騙されない」（2019年）に出演し、クールなルックスと人懐っこい性格からティーンを中心に人気に火が付き、同年10月に「Only me」で歌手デビューした唯人。さらには、歌手デビューからわずか4ヶ月という異例のスピードで連続ドラマ「鈍色の箱の中で」（テレビ朝日系／2020年）の主題歌を担当していた。
当時について、19歳で月収100万円になり、21歳で約400万円の高級車・アウディを購入したと回想。しかし「来た案件を写真を撮って載せて、お金をもらうってことをして。SNSを全く動かさず、コロナ明けで一気に差がついた」とコロナ禍が転機となり、生活に変化が現れたことを話した。
唯人は、当時について「家を出ることになり、『車をとりあえず売ります』って言ってその残りをローンに充てて相殺できるかな、ってなったら170万円くらい（足りなくて）」と説明。また「その時の保証人が僕のお兄ちゃんだったんです。（業者から）『全然支払いがないんです』っていうので涼君（涼真）に連絡がいって『なにしてんの？金ないの？俺が一旦出すから』って言ってギリギリ事なきを得た」と振り返り、兄がローンの残りを返済したこと、そして唯人は住む家が無く兄の家に居候していたことを明かした。
現状については「ちゃんと歌の活動はできてるけどそれでお金になってない。それ1本で食えていない」と口に。アルバイトを掛け持ちしているそうで「アルバイトしないと生活が出来ない」と語っていた。
そして、涼真について「一番尊敬してる存在です」と目を輝かせ「『俳優ってこんなことしてんのか』って思うくらい、早朝に出て夜中前に帰ってくることもあるし、夜中に帰ってきたと思ったらそのままジムに行くし。『もう疲れたからジム辞めよう』っていうのが一切ないし、スーパースターになる人ってこうなんだろうなというものを感じた」と語っていた。（modelpress編集部）
情報：ABEMA
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◆竹内唯人、兄・竹内涼真が借金肩代わり
ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「オオカミちゃんには騙されない」（2019年）に出演し、クールなルックスと人懐っこい性格からティーンを中心に人気に火が付き、同年10月に「Only me」で歌手デビューした唯人。さらには、歌手デビューからわずか4ヶ月という異例のスピードで連続ドラマ「鈍色の箱の中で」（テレビ朝日系／2020年）の主題歌を担当していた。
唯人は、当時について「家を出ることになり、『車をとりあえず売ります』って言ってその残りをローンに充てて相殺できるかな、ってなったら170万円くらい（足りなくて）」と説明。また「その時の保証人が僕のお兄ちゃんだったんです。（業者から）『全然支払いがないんです』っていうので涼君（涼真）に連絡がいって『なにしてんの？金ないの？俺が一旦出すから』って言ってギリギリ事なきを得た」と振り返り、兄がローンの残りを返済したこと、そして唯人は住む家が無く兄の家に居候していたことを明かした。
現状については「ちゃんと歌の活動はできてるけどそれでお金になってない。それ1本で食えていない」と口に。アルバイトを掛け持ちしているそうで「アルバイトしないと生活が出来ない」と語っていた。
◆竹内唯人、兄・竹内涼真は「一番尊敬してる存在」
そして、涼真について「一番尊敬してる存在です」と目を輝かせ「『俳優ってこんなことしてんのか』って思うくらい、早朝に出て夜中前に帰ってくることもあるし、夜中に帰ってきたと思ったらそのままジムに行くし。『もう疲れたからジム辞めよう』っていうのが一切ないし、スーパースターになる人ってこうなんだろうなというものを感じた」と語っていた。（modelpress編集部）
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