2児の母・安田美沙子、息子たち手作りの黒糖プリン公開「美味しそう」「天才」の声
【モデルプレス＝2026/06/19】タレントの安田美沙子が6月18日、自身のInstagramを更新。息子たちの手作りスイーツや子育てエピソードを明かし、話題を呼んでいる。
【写真】44歳2児のママタレ「天才」息子たち手作りの黒糖プリン
安田は朝の挨拶とともに「今日からしばらくあめ。テンションをどう上げて、楽しく過ごすか模索しよう」と切り出し「昨日は、兄弟喧嘩勃発」と前日の出来事を報告。「一緒にプリン作ってた時の」「協力する。これを思い出してください。黒糖プリン」とつづり、息子たちが手作りしたドーナツ型の黒糖プリンや、2人が仲良く並んでボールに入った材料を混ぜている微笑ましい後ろ姿の写真を複数枚公開している。「いやーぐったり。2人は気付けば5分で仲直りしてるし。なんなんだー」「梅雨時期はぐずりがちなのかな？男子たちのあり余る体力。ご機嫌に過ごすのはどうすればいいんだ」と子育てへの葛藤と母親としての率直な思いも添えている。
この投稿には「素敵な写真すぎる」「美味しそう」「天才」「お母さん応援してます」「男の子お母さんの悩みに親近感」「愛情が伝わる」などの反響が寄せられている。
安田は、2014年にファッションデザイナーの下鳥直之氏と結婚。2017年に第1子長男、2020年に第2子次男を出産している。（modelpress編集部）
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【写真】44歳2児のママタレ「天才」息子たち手作りの黒糖プリン
◆安田美沙子、息子たち手作りの黒糖プリン披露
安田は朝の挨拶とともに「今日からしばらくあめ。テンションをどう上げて、楽しく過ごすか模索しよう」と切り出し「昨日は、兄弟喧嘩勃発」と前日の出来事を報告。「一緒にプリン作ってた時の」「協力する。これを思い出してください。黒糖プリン」とつづり、息子たちが手作りしたドーナツ型の黒糖プリンや、2人が仲良く並んでボールに入った材料を混ぜている微笑ましい後ろ姿の写真を複数枚公開している。「いやーぐったり。2人は気付けば5分で仲直りしてるし。なんなんだー」「梅雨時期はぐずりがちなのかな？男子たちのあり余る体力。ご機嫌に過ごすのはどうすればいいんだ」と子育てへの葛藤と母親としての率直な思いも添えている。
◆安田美沙子の投稿に反響
この投稿には「素敵な写真すぎる」「美味しそう」「天才」「お母さん応援してます」「男の子お母さんの悩みに親近感」「愛情が伝わる」などの反響が寄せられている。
安田は、2014年にファッションデザイナーの下鳥直之氏と結婚。2017年に第1子長男、2020年に第2子次男を出産している。（modelpress編集部）
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