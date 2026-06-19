「ウルトラマンZ」よりフィギュア「大怪獣シリーズ UNG ウルトラマンゼット オリジナル」が9月発売！両目とカラータイマーが発光する限定版も用意
【大怪獣シリーズ ULTRA NEW GENERATION ウルトラマンゼット オリジナル】 9月 発売予定 価格 通常版：25,300円 限定版：26,400円
本体：PVC
支えアーム、台座：MBS
(C)TSUBURAYA PROD.
プレックスは、フィギュア「大怪獣シリーズ ULTRA NEW GENERATION ウルトラマンゼット オリジナル」を9月に発売する。価格は通常版が25,300円、限定版が26,400円。
本製品は、特撮「ウルトラマンZ」より、光の国の宇宙警備隊に所属する新人ウルトラマン「ウルトラマンゼット」を、同社のフィギュアシリーズ「大怪獣シリーズ ULTRA NEW GENERATION」で商品化したもの。
基本形態であるウルトラマンゼット オリジナルを、シンプルなデザインを再現しつつ、若々しく力強い印象で立体化。
さらに限定版では、付属台座を使用することで両目とカラータイマーが発光。スイッチの切り替えにより、カラータイマーの赤色点滅も再現できる。（付属のUSB Type-Cケーブルを使用）
「大怪獣シリーズ ULTRA NEW GENERATION ウルトラマンゼット オリジナル」サイズ：全高 約250mm 素材
本体：PVC
支えアーム、台座：MBS
「大怪獣シリーズ ULTRA NEW GENERATION ウルトラマンゼット オリジナル 限定版」
(C)TSUBURAYA PROD.
※画像はイメージです。実際の商品は多少異なりますので、ご了承ください。