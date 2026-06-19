【大怪獣シリーズ ULTRA NEW GENERATION ウルトラマンゼット オリジナル】 9月 発売予定 価格 通常版：25,300円 限定版：26,400円

プレックスは、フィギュア「大怪獣シリーズ ULTRA NEW GENERATION ウルトラマンゼット オリジナル」を9月に発売する。価格は通常版が25,300円、限定版が26,400円。

本製品は、特撮「ウルトラマンZ」より、光の国の宇宙警備隊に所属する新人ウルトラマン「ウルトラマンゼット」を、同社のフィギュアシリーズ「大怪獣シリーズ ULTRA NEW GENERATION」で商品化したもの。

基本形態であるウルトラマンゼット オリジナルを、シンプルなデザインを再現しつつ、若々しく力強い印象で立体化。

さらに限定版では、付属台座を使用することで両目とカラータイマーが発光。スイッチの切り替えにより、カラータイマーの赤色点滅も再現できる。（付属のUSB Type-Cケーブルを使用）

「大怪獣シリーズ ULTRA NEW GENERATION ウルトラマンゼット オリジナル」

「大怪獣シリーズ ULTRA NEW GENERATION ウルトラマンゼット オリジナル 限定版」

サイズ：全高 約250mm 素材本体：PVC支えアーム、台座：MBS

(C)TSUBURAYA PROD.

※画像はイメージです。実際の商品は多少異なりますので、ご了承ください。