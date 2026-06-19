ディズニーすげぇ…1％の奇跡 人気漫画家のSNS投稿写真に大反響「奇跡すぎる！」
『寄宿学校のジュリエット』などで知られる漫画家・金田陽介氏が17日、自身のXを更新し、ディズニーリゾートで結婚指輪を落としたことを報告すると、投稿された写真がネット上で話題になっている。
【写真】気になる！落とした結婚指輪 ディズニーから届いた手紙
定期的に奥さんとのデート報告している金田氏は「こないだディズニーで結婚指輪を落としてしまって探しても見つからず」と、大事な結婚指輪を落としたことを報告。
気になるその後の展開は、「遺失届は出したものの広いパークで見つかる確率は1%と聞いてたので諦めかけてたんだけど、1週間後ディズニーから指輪郵送されて来た！奇跡！ 見つけてくださった方に感謝！！」と喜び、「心配してくださった方ありがとうございました！落としたって気付いてからずっと凹んでたんで、本当に感謝です！ディズニーランド凄い！」と驚いた。
投稿された写真では、落とした結婚指輪とディズニー側から「落とし物のお届け」の手紙が。ディズニー側の対応にネット上では「ディズニーで落とされてしまっていたのですねその1%で！！見つかった！！無事見つかって良かったですね！奇跡すぎる！」「ディズニーすげぇ」「１%の奇跡！ よかったですね。それにしても、ディズニー、すごいなー」「夢のような結果に！！TDR凄い！」などの声が出ている。
金田氏の最新作『黒猫と魔女の教室』は現在、「マガジンポケット（講談社）」にて2022年3月16日より連載中。『黒猫と魔女の教室』は魔法学園ファンタジーで、「魔女見習い」スピカ・ヴァルゴは魔法が使えず、憧れの魔法学校合格のためには師匠が必要だが、金もコネもない。そんな時、人語を駆使し魔法を使う謎の黒猫がスピカの前に現れ、魔術を学びたいスピカと呪いを解きたい黒猫の思惑が完全一致し、秘密の師弟関係が結ばれる…というストーリーが描かれている。
【写真】気になる！落とした結婚指輪 ディズニーから届いた手紙
定期的に奥さんとのデート報告している金田氏は「こないだディズニーで結婚指輪を落としてしまって探しても見つからず」と、大事な結婚指輪を落としたことを報告。
気になるその後の展開は、「遺失届は出したものの広いパークで見つかる確率は1%と聞いてたので諦めかけてたんだけど、1週間後ディズニーから指輪郵送されて来た！奇跡！ 見つけてくださった方に感謝！！」と喜び、「心配してくださった方ありがとうございました！落としたって気付いてからずっと凹んでたんで、本当に感謝です！ディズニーランド凄い！」と驚いた。
金田氏の最新作『黒猫と魔女の教室』は現在、「マガジンポケット（講談社）」にて2022年3月16日より連載中。『黒猫と魔女の教室』は魔法学園ファンタジーで、「魔女見習い」スピカ・ヴァルゴは魔法が使えず、憧れの魔法学校合格のためには師匠が必要だが、金もコネもない。そんな時、人語を駆使し魔法を使う謎の黒猫がスピカの前に現れ、魔術を学びたいスピカと呪いを解きたい黒猫の思惑が完全一致し、秘密の師弟関係が結ばれる…というストーリーが描かれている。