フリーアナウンサー羽鳥慎一は19日、MCを務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。人気アナウンサーとしての好感度を下げないための、意外な? イライラ解消法を明かした。

番組オープニング恒例の動物の動画コーナーで、この日は、好物のはずのサクランボをつまんで、床に投げ飛ばすコザクラインコを紹介。その行動の背景として「イライラしたのでサクランボに八つ当たりしている」と解説する専門家のコメントが紹介された。

羽鳥は「そう見えるけど実は（違う理由があるということ）ではなく、そのまんまでした。相当イライラしていますね。何があったんですかね」と、インコの行動に言及。これに対し、この日休みとなった金曜コメンテーターでタレントの長嶋一茂に代わって出演した東大大学院の斎藤幸平准教授は、「人間みたいですね。ストレスがたまったらバッティングセンターに行ったり、物を投げたりとか…」と述べながら、羽鳥に、イライラやストレスの解消法を質問した。すると、羽鳥は「枕にうわあー！と言います」と、明かした。

「タクシーの運転手さんとかにちょっと…本当に私も器が小さいので、イライラすることがあったりするんですけど」と述べながら、「何か（その場で）文句を言うと好感度が下がるので、家に帰って『うわあー』と」とも口にした。

斎藤氏は「Xで悪口を言っている人たちに絡みに行く」と応じ、金曜コメンテーターで弁護士の越直美氏は「私は水泳に行きます」と打ち明ける中、羽鳥はアシスタントを担当する同局の松岡朱里アナウンサーのイライラ解消対処法も質問。すると、松岡アナは「私は、ひたすら枕を殴り続けます。気がすむまで」と、涼しい顔で口にした。

松岡アナのコメントを聞いた羽鳥は、「はい、松岡さん優勝です」と脱帽し、コーナーを締めくくった。