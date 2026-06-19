東京への憧れから上京する若者は多いものの、都会の生活コストは想像以上に重くのしかかります。総務省「小売物価統計調査」の消費者物価地域差指数（2024年）によると、総合指数が最も低い九州地方が98.0であるのに対し、東京都区部は104.9。両者には約7％もの物価差があり、東京都区部は全国平均を約5％も上回る水準となっています。たくさん稼いでも、東京では生活を維持するためのコストに消えてしまうのです。本記事では、一度は上京するも、再びUターン移住した男性の事例を紹介します。「地元に戻る」という選択の先にあったものとは。※事例の人物名はすべて仮名です。

地元を捨てて東京へ

大学を卒業後、ジュンイチさんは地元の地方銀行に就職しました。堅実な職場でしたが、彼の中にあったのは「このままこの狭い世界で一生を終えるのか」という焦燥感でした。

特に地方特有の、近所や親戚、職場における濃密すぎる人間関係や、お互いのプライベートにまで踏み込んでくるようなつながりが、当時のジュンイチさんにとっては息苦しく、面倒で仕方がなかったといいます。東京行きを決めた当時、地方公務員として働く弟のユウトさんとは、こんな会話を交わしたそうです。

「こんな狭いところにいたら、一生会社の人間と近所の目に縛られて終わるぞ」とジュンイチさん。ユウトさんは「俺はこっちも悪くないと思うけどね」と冷ややかに返したといいます。

結局、31歳のときにジュンイチさんは周囲の反対を押し切って地銀を退職。東京のIT系ベンチャー企業への異業種転職を果たしました。

念願の東京生活は、期待以上に刺激的でした。最先端のトレンド、多様な価値観を持つ人々、そして自分の成果がダイレクトに評価され、月収60万円にまで上り詰めたキャリア。地方のしがらみから解放された都会での一人暮らしは、ジュンイチさんにとって自由そのものであり、最高に充実した日々でした。

46歳、人生の転機

しかし、上京から15年。ジュンイチさんが46歳を迎えたころ、大きな転機が訪れます。

不規則な生活や激務が祟ったのか、ジュンイチさんは病気を患い、休職を余儀なくされたのです。都会のマンションの一室で病床に伏せったとき、かつてない孤独感と、自分の人生の優先順位への疑問が頭をよぎりました。

そんな折、追い打ちをかけるように、地元で小さな家業を営んでいた父親が急逝します。父の葬儀のために、帰郷した実家。そこでジュンイチさんが目にしたのは、かつて「面倒だ」と切り捨てたはずの、地元の温かなつながりでした。近所の人々や父の古い友人たちが、自分のことのように死を悼み、残された家族を支えてくれる姿。そして、父が命を懸けて守ってきた家業の看板を前にしたとき、ジュンイチさんの心の中でなにかが静かに、しかし決定的に変わりました。

「今度は俺が、この場所を守る番じゃないか」

葬儀のあと、ジュンイチさんは弟のユウトさんに「ずっと地元に残って、親父とお袋を支えてくれていたお前には、苦労をかけたな」と詫びたそうです。ジュンイチさんは自身の病の経験から、自らの命の有限さを意識したことも背中を押し、東京でのキャリアに終止符を打ち、家業を継ぐために地元へ戻ることを決意したのです。

愛犬と仲間に囲まれる「最高のいま」

現在のジュンイチさんの暮らしは、東京にいたころと大きく変わりました。家業の経営は決して楽ではなく、収入は大幅に少なくなり、休日も減ってしまいました。

「まあ、お前が手伝ってくれるからなんとか回ってるけど、ぶっちゃけ収入は激減したもんな（笑）。いまは潰さないように必死だもん」と、ジュンイチさんはユウトさんに冗談を飛ばします。客観的に見れば、東京でのキャリアを手放し、手取りが減って「ダウングレード」といえるかもしれません。しかし、ジュンイチさんの表情には一点の曇りもありませんでした。

「でもね、東京では家賃だけで月15万円も支出がありましたけれど、いまやタダですからね。その分だけでも懐には余裕ができます。物価もこっちのほうが安いし」

金銭面だけでない、メリットも大きかったとのこと。

「いまのほうが幸せです。いまは愛犬と毎日ずっと一緒にいられるんですよ。東京での一人暮らしではペットなんて飼えませんでしたから。留守番時間が長すぎて可哀そうで。それに、昔は面倒だと思っていた地元の仲間たちが迎え入れてくれた。仕事が終われば、気心の知れた連中とふらっと集まって、たわいもない話で笑い合える。この安心感と心のゆとりは、東京のときには得られなかったものです」

東京の刺激を知ったからこそ、地方の豊かさに気づけた

もし、若いころに東京へ出ていなかったら、自分の人生はどうなっていただろうか――ジュンイチさんは時折、そう考えることがあるそうです。

「もし地銀のまま、地元にずっと残っていたら、いまでも『あのとき東京に行っていれば』って、都会への憧れや未練を抱えたまま、どこか不満を持って生きていたと思うんです」

東京に出て、必死に働いて、一人暮らしをしたからこそ、いまのよさが心から理解できる。東京の刺激的な楽しさを全力で駆け抜けた15年間があったからこそ、憧れを完全に消化し、現在の暮らしの価値をなに一つ疑わずに愛することができるのです。

「東京は本当に楽しかった。でも、いまの俺にはこっちのほうがいい」そうくったくのない笑顔で弟のユウトさんに笑いかけていました。

収入の多寡や刺激だけでは測れない、本当の幸福。都会の荒波を乗り越えたジュンイチさんが辿り着いたのは、家族のぬくもりと、自分をそのまま受け入れてくれる故郷の仲間たちに囲まれた、かけがえのない穏やかな日常でした。