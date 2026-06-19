「これが45才独身彼女無しバンドマンのおっさんが作る昼メシだ！」――そんな言葉とともにXに投稿されたのは、フルーツやナッツが美しく盛り付けられたパンケーキの写真。自虐まじりの投稿文と、まるでカフェの一皿のような仕上がりとのギャップに、4万件を超える"いいね"が集まり、「おしゃれすぎないか？」「本職は執事でしょうか」と、驚きの声が寄せられました。



【写真】おしゃれすぎる「45才独身バンドマン」自作の昼食

投稿したのは、バンドマンのTigerさん（@Tiger_McRover）。この昼メシを作ったきっかけについて、Tigerさんは「自分の機嫌を自分で取ろう」と思ったことだったと話します。独身でバンド活動中心の生活をしているため、食事が適当になりがちだったというTigerさん。健康やダイエットも兼ねて、「毎日食べるご飯は、ちゃんとていねいに作ってみよう」と数年前に思うようになったそうです。



「僕にとっての自炊は、誰かのためというより、自分のために、自分をちょっとだけ大事にする一つのルーティーンみたいなものです。あと単純に、甘いものやフルーツも好きですね」



盛り付けは計算しすぎず、その場のひらめきで仕上げているそうです。意識しているのは、色のバランスと余白。フルーツは少しかたよらせてリズムをつけ、チョコソースは少しずつ垂らし、ナッツを最後に散らすと全体が締まるといいます。



「甘いだけだと飽きるので、ナッツの食感やクリームチーズのコクで満足感を出すようにしています。食べてみても見た目以上においしくて、テンション上がります」



写真の背景に映る空間も注目を集めましたが、Tigerさんによると「映えを狙って整えたわけではなく、普段の部屋そのまま」だそうです。もともとクラシカルな雰囲気が好きで、アンティークの家具や古い本、植物を置いているうちに自然とこうなったとのこと。



「イギリスの田舎のイメージに近いかもしれません。演奏しているアイルランドの伝統音楽も古いものが好きなので、その延長ですね」



Tigerさんは、Pinch of Snuffというアイルランドの伝統音楽を演奏するバンドで、ギターと歌を担当しています。音楽活動で大切にしている感性は、料理や空間作りにも影響しているそうです。



「音楽も料理も『段取り』と『感覚』の両方が必要だと思っています。ライブも料理も、最後は細部の積み重ねで雰囲気が決まるというか。盛り付けも、音のアレンジと同じで『引き算』や『バランス』を意識している気がします」



今回の反響について、Tigerさんは「正直、驚きました」と振り返ります。自分としてはいつもの自炊の延長で、何年も前から同じような投稿をしていたため、ここまで反応があるとは思っていなかったそう。コメントを見て、「面白がってもらえている」だけではなく、料理そのものを褒める声も多く、「本当にうれしかった」といいます。同時に「45才独身彼女無しバンドマン」というワードだけが一人歩きしている感じもあるそうで―。



「ただ、それも含めて楽しんでいただけたなら、ありがたいです」