10％割引も！買い物好き注目の家電量販店や百貨店で使える8月優待株・3選
優待は「使いやすさ」も大切株主優待というと豪華な商品を思い浮かべる人もいるかもしれません。しかし実際には、普段の生活で使いやすい優待ほど長く支持される傾向があります。
その代表例が買い物優待です。百貨店の割引や家電量販店の商品券は、必要な買い物をする際に活用できるため、優待の価値を実感しやすい特徴があります。
最近は家電製品の価格も上昇傾向にあります。冷蔵庫やエアコンなどの大型家電はもちろん、パソコンやスマートフォンの買い替えも家計にとっては大きな支出です。
今回は8月優待のなかから、人気が高く利用しやすい3銘柄を取り上げます。
ビックカメラ＜3048＞ビックカメラ＜3048＞の株主優待では買物優待券が贈られます。100株保有の場合、8月権利では1000円分の優待券を受け取ることができ、ビックカメラやコジマ、ソフマップなどで利用できます。長期保有優遇制度もあり、保有期間に応じて優待額が増える仕組みです。家電だけでなく日用品やお酒なども取り扱っているため、使い道に困りにくい点が特徴です。
J．フロント リテイリング＜3086＞J．フロント リテイリング＜3086＞は、大丸や松坂屋を運営する百貨店大手です。株主優待では買い物優待カードが発行され、対象商品を10％割引で購入できます。また、パルコで利用できる買い物優待券も提供されます。百貨店を利用する機会がある人にとっては分かりやすい優待内容です。近年はインバウンド需要の回復も追い風となっており、百貨店業界への関心も高まっています。
高島屋＜8233＞高島屋＜8233＞は、全国で百貨店を展開する老舗企業です。株主優待では優待カードが発行され、高島屋各店での対象商品購入時に10％の割引を受けることができます。高島屋オンラインストアや通信販売でも利用できるため、百貨店を日常的に利用する人には魅力的な優待です。長年にわたり優待制度を継続していることもあり、優待投資家からの人気も高い銘柄です。
※株主優待に関する情報は、記事執筆時点のものになります。詳細につきましては、各社が発表している株主優待内容をご確認ください。
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文：田代 昌之（金融文筆家）
新光証券（現みずほ証券）やシティバンクなどを経て金融情報会社に入社。アナリスト業務やコンプライアンス業務、グループの暗号資産交換業者や証券会社の取締役に従事し、2024年よりフリー。ラジオNIKKEIでパーソナリティを務めている。
(文:田代 昌之（金融文筆家）)