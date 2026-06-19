南野、三笘、久保と負傷者続出のシャドー…日本代表の“新たな主役候補”は「根拠のない自信」の持ち主か【W杯】
「根拠のない自信を持っている」
事前キャンプ地のモンテレイで、鈴木唯人がそう口にした言葉が、今なお強く印象に残っている。ワールドカップという世界最高峰の舞台で戦ううえで、その「根拠のない自信」は、時に選手を大きく押し上げる重要なファクターになる。
ミックスゾーンでの鈴木は、いつも飄々としている。ポーカーフェイスで言葉を選びながらも、どこか周囲に流されない独特の空気をまとっている。６月18日の全体練習後、コンディションについて問われた時も、その佇まいは変わらなかった。
「もう少しプレー感覚のところは上げたいと思います。それに関しては、試合に入ってみれば、なるようになると思っているんで。特別そんなに深くは考えてないですけど」
焦りもなければ、気負いもない。だが、その淡々とした言葉の奥には、怖いもの知らずのような強さがにじむ。こうしたキャラクターの持ち主こそ、ワールドカップのような大舞台で一気に化ける可能性を秘めている。
日本代表にとって、シャドーは本来、最大の強みとなるはずのポジションだった。だが、南野拓実、三笘薫、久保建英と主力に負傷者が相次いだことで、一転して大きな不安材料となっている。だからこそ、鈴木のようなニューパワーの台頭が、チームの流れを変えるきっかけになるかもしれない。
クイックネスと推進力を武器に局面を打開できる鈴木は、停滞した流れを変える力を持っている。もしチュニジア戦でピッチに立つことになれば、その一挙手一投足に注目したい。負傷者が相次ぎ、揺れるシャドー。そのポジションで新たな主役となるのは、鈴木唯人かもしれない。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
【画像】日本代表のオランダ戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝点＆好パスのMF
事前キャンプ地のモンテレイで、鈴木唯人がそう口にした言葉が、今なお強く印象に残っている。ワールドカップという世界最高峰の舞台で戦ううえで、その「根拠のない自信」は、時に選手を大きく押し上げる重要なファクターになる。
ミックスゾーンでの鈴木は、いつも飄々としている。ポーカーフェイスで言葉を選びながらも、どこか周囲に流されない独特の空気をまとっている。６月18日の全体練習後、コンディションについて問われた時も、その佇まいは変わらなかった。
焦りもなければ、気負いもない。だが、その淡々とした言葉の奥には、怖いもの知らずのような強さがにじむ。こうしたキャラクターの持ち主こそ、ワールドカップのような大舞台で一気に化ける可能性を秘めている。
日本代表にとって、シャドーは本来、最大の強みとなるはずのポジションだった。だが、南野拓実、三笘薫、久保建英と主力に負傷者が相次いだことで、一転して大きな不安材料となっている。だからこそ、鈴木のようなニューパワーの台頭が、チームの流れを変えるきっかけになるかもしれない。
クイックネスと推進力を武器に局面を打開できる鈴木は、停滞した流れを変える力を持っている。もしチュニジア戦でピッチに立つことになれば、その一挙手一投足に注目したい。負傷者が相次ぎ、揺れるシャドー。そのポジションで新たな主役となるのは、鈴木唯人かもしれない。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
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