紗栄子、宮崎に住む父親とテレビ電話で2ショット「パパかっこいい」「イケメン」 服装は“まさか”のボーダー被りで大爆笑
タレント・実業家の紗栄子（39）が12日、自身のYouTubeチャンネルを更新。21日の“父の日”を前に父親とテレビ電話する様子を届け、親子2ショットを披露した。
【動画】「パパかっこいい」「イケメン」紗栄子＆父親の“おそろコーデ”2ショット ※17分30秒頃〜
この日は「＼父の日だけど／お父さんへのモヤモヤを晴らそうの回」と題し、視聴者から寄せられた“父親へのモヤモヤ”を紹介しながら、自身も娘の視点で父子のリアルを愛情たっぷりに明かした。
会社経営のサポートをしてもらうなど、良好な関係を築いており、動画の後半では九州・宮崎に住む父に急遽テレビ電話をかける場面も。
スマホ画面に映った父は、この日紗栄子が着ているのと同じ“ボーダー柄”のTシャツで、まさかの“おそろコーデ”を目の当たりにした紗栄子は「やばいボーダーがかぶった（笑）！」「マジでビックリするぐらいのボーダーかぶり」と大爆笑。飾らない親子の会話を繰り広げた。
なお、動画の中では、父の日に向けて次のようなメッセージも届けている（テレビ電話外）。
「私は会社も一緒にサポートしてもらってるから 父が元気なうちに私も経営学びながら少しでも父親に近づけるようにっていうのは 日々近くで学ばせていただきたいと思っているので 引き続き元気で長く一緒に働いてもらえたらうれしいなって思いますし 自分の人生しっかり楽しんで生きていくことも心に留めて元気なうちにいろんなとこ好きなこといっぱいしてもらって 最後は私にまかせてもらえば大丈夫だと思うので、健やかに元気に長生きして楽しんでください。いつもありがとうございます」
この動画に対し、ファンからは「お父さんイケメン」「紗栄子パパかっこいい」「紗栄子さん、サバサバしてて気持ちいい」「私もお父さん孝行しないとと思いました ボーダー被り可愛いです」「父の日何もプレゼント考えてなかったけど 動画見て何かプレゼントしようと思いました」などと、さまざまな反響が寄せられている。
【動画】「パパかっこいい」「イケメン」紗栄子＆父親の“おそろコーデ”2ショット ※17分30秒頃〜
この日は「＼父の日だけど／お父さんへのモヤモヤを晴らそうの回」と題し、視聴者から寄せられた“父親へのモヤモヤ”を紹介しながら、自身も娘の視点で父子のリアルを愛情たっぷりに明かした。
会社経営のサポートをしてもらうなど、良好な関係を築いており、動画の後半では九州・宮崎に住む父に急遽テレビ電話をかける場面も。
なお、動画の中では、父の日に向けて次のようなメッセージも届けている（テレビ電話外）。
「私は会社も一緒にサポートしてもらってるから 父が元気なうちに私も経営学びながら少しでも父親に近づけるようにっていうのは 日々近くで学ばせていただきたいと思っているので 引き続き元気で長く一緒に働いてもらえたらうれしいなって思いますし 自分の人生しっかり楽しんで生きていくことも心に留めて元気なうちにいろんなとこ好きなこといっぱいしてもらって 最後は私にまかせてもらえば大丈夫だと思うので、健やかに元気に長生きして楽しんでください。いつもありがとうございます」
この動画に対し、ファンからは「お父さんイケメン」「紗栄子パパかっこいい」「紗栄子さん、サバサバしてて気持ちいい」「私もお父さん孝行しないとと思いました ボーダー被り可愛いです」「父の日何もプレゼント考えてなかったけど 動画見て何かプレゼントしようと思いました」などと、さまざまな反響が寄せられている。