人気レースクイーンでモデルの央川かこ（31）が19日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。ラウンドガール・コスチュームのチェアー・ショットを披露した。

「SHOOT BOXING act.3まであと2日」とつづり、ラウンドガール・コスチュームでチェアーに座ってポーズをとっているショットをアップした。

21日に東京・後楽園ホールで開催される「SHOOT BOXING act.3」では、SB日本スーパーライト級、SB日本スーパーウェルター級、SB日本バンタム級のタイトルマッチが組まれている。

ラウンドガールを務める「SHOOT GIRLS」は、央川のほか、松岡凛、たまき、芦沢ゆうな、藤井咲希、五十嵐みさ、水神きき、成瀬いなの計8人で、21日には、今シーズン初めてメンバー8人全員がリングにそろってリングに登場する予定。

央川は、神戸市出身で、“9頭身レースクイーン”とも評されている。公式プロフィルは、身長1メートル72、股下84センチ。スリーサイズはB85・W58・H88。血液型はO。

好きな食べ物は「マック、ミスド、焼き鳥、焼き肉」、嫌いな食べ物は「梅干し、レモン、生野菜」。宝塚音楽学校に在籍していたことや秘書経験など異色の経歴を持つ。