ＴＢＳ系「ラヴィット！」（月〜金曜・午前８時）が１９日に放送。突然、丸刈り頭で登場した人気芸人に衝撃が走った。

オープニングでＭＣの川島明から「どうしました？」と声をかけられたのは、「ジャングルポケット」の太田博久。妻でモデルの近藤千尋と金曜レギュラーを務めている。

「先週、イラスト伝言ゲームがあって、間違えてしまったので、その反省の意味で」と丸刈り頭を見せると、スタジオは「え〜っ！？」「やりすぎ」「そんな厳しいの？」と騒然となった。

太田は「やっぱり金曜日を盛り上げきれなかったということで。でも、一応これアートメイクなんで。ダウンタイム中なんで。来週には何にもなくなってるんで」とボケつつ説明。川島から「これでいいんですか？」と聞かれた妻の近藤は「なんか息子みたいでかわいいなって」と頭をナデナデ。川島は「鈴木みのる選手かなと思いました。かっこいい」と話していた。

ネット上では「太田丸刈りだけどなんかあったの？？」「なんか反省の為の丸刈り？？」「芸能人が急に坊主になってると何かやらかしたのかなと思ってしまう」「いつから！？ビックリ」「多分壁だろうな」「今後、放送される番組で理由が？本人が先程言ったように反省からか？」「ゲスト紹介より気になる太田さんの丸刈りｗｗ」と気になる声が続出している。