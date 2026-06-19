Ｊ１千葉は１９日、小林慶行監督の契約更新を発表した。

小林監督は現役時代ボランチとして、東京Ｖ、大宮、柏、新潟でプレーし、Ｊ１通算３１０試合に出場した。２０１２年をもって現役を引退すると、２０１４年６月から当時Ｊ１だった仙台のコーチに就任。その後は千葉のヘッドコーチなどを経て、２０２３年に千葉の監督に就任した。夏以降も指揮を執ることが決まったことで、２００３年から０６年７月まで指揮を執った故イビチャ・オシム監督を抜いて、クラブ最長政権を更新することとなった。

「来シーズンも監督として指揮を執らせて頂くことになりました。

百年構想リーグの結果をしっかりと受けとめ、その一方で全力でぶつかったからこそ得た経験値を自分たちの成長への大きな力とし、ここから一段一段這い上がっていくストーリーをジェフファミリーの皆様と共に作っていけることに大きな責任と喜びを感じております。

相手よりも走り、相手よりも戦う姿を表現し、皆様に背中を押し続けていただけるようなチームを作っていきます。

来シーズンも皆様と共に真っ黄色のスタジアムで戦えることを楽しみにしています」とコメントした。