ウズベキスタン代表の試合後の行動に称賛の声が上がっている。

Ｗ杯初出場でＦＩＦＡランク５０位のウズベキスタンは、１次リーグ初戦（１７日、メキシコシティー競技場）で同１３位のコロンビアと対戦。１―３で敗れたが、試合後に更新されたウズベキスタンサッカー協会の公式インスタグラムには、ぴかぴかに片づけられたロッカールームの様子が投稿された。ホワイトボードには、「Ｗ杯初戦の開催地、アステカスタジアムに感謝します メキシコ、本当にありがとう Ｗ杯での健闘をお祈りしています」とメッセージが記されている。

２０２２年カタールＷ杯では、日本代表がドイツに逆転勝利した初戦のあと、ロッカールームをきれいに片付け、折り鶴とお礼のメッセージを残したことが話題に。国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）の公式ツイッターがその写真を投稿し、備品や水をまとめて置き、ごみ一つ見当たらない様子を「ぴかぴかだ」と表現すると、２０１８年ロシアＷ杯でも同様の振る舞いがあったこととともに世界から称賛の声が寄せられた。

日本を“見習った”ウズベキスタン代表の行動に、「あなたたちがここに来てくれたことがうれしい。幸運を祈ります」「誇りに思う」「素晴らしい！」「ありがとうウズベキスタン」「素晴らしいチーム」などのコメントが寄せられている。