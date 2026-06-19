片山さつき財務相が2026年6月18日、自身のYouTube公式チャンネルの登録者数が10万人を超え、「銀の盾」を授与された。

財務相就任後の25年11月頃に10万人を突破

片山氏のYouTubeチャンネル「片山さつき（さつきチャンネル）」は、 「コトの本質はコレだ。」をテーマに、政治関連の情報などを発信している。

ホリエモンこと実業家の堀江貴文さんや作家で政治評論家の竹田恒泰氏など、著名人らを招いての対談などの企画や、過去には片山氏の「リアルな年末年始ルーティン」を公開したこともある。

ショート動画での発信にも注力している片山氏。同日夜には、「ミュトスに対して高まるリスク」として、アメリカの新興企業アンソロピックが開発した人工知能（AI）「クロード・ミュトス」をめぐる問題についてのコメントをショート動画で配信していた。

YouTubeが登録者数マイルストーンを達成したYouTuberに授与するYouTubeクリエイターアワード、通称「銀の盾」の基準となる登録者数10万人を超えたのは、片山氏が財務相に就任した後、25年11月頃のことだった。現在は20.4万人と、約半年で倍増している。

ピンクのジャケットに花柄のワンピースで笑顔

片山氏がリポスト（拡散）した共同通信の記事によると、片山氏は同日、国会内で「銀の盾」を受け取った。写真には、ピンクのジャケットに花柄のワンピースを着た片山氏が、YouTubeのロゴ入りの黒い箱を受け取り、嬉しそうにほほ笑む様子が写っている。

投稿を見た人からは、「銀の盾おめでとうございます！」「話がわかりやすい」などと好意的な反応も上がった。一方で、円安が進み物価高への懸念が高まる中の投稿に、「円安の対応はどうした」との指摘も寄せられている。