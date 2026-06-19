2nd写真集が7月発売の岸みゆ、バリ島ロケのランジェリー姿など大胆カット4点解禁！

「TVガイド」「B.L.T.」などを発行する東京ニュース通信社は、「岸みゆ セカンド写真集（仮）」を7月16日（木）に発売。全国の書店、ネット書店でご予約いただけます。

元#ババババンビ・岸みゆ、2nd写真集で新境地 大胆カット解禁＆発売記念イベントの詳細を発表

3月にアイドルグループ「#ババババンビ」を卒業し、舞台『超ハジケステージ☆ボボボーボ・ボーボボ ～因縁！鼻毛！決戦！～』への出演など新たなスタートを切った岸みゆ。彼女の2nd写真集が7月16日（木）に発売される。これに先駆け、新規カットが公開された。

自身初となる海外ロケの舞台はインドネシア・バリ島。「アイドル・岸みゆ」のイメージを超え、一人の女性としての新たな魅力を表現した意欲作だ。

「岸みゆ セカンド写真集（仮）」（東京ニュース通信社刊）撮影／横山マサト

解禁されたのは、柔らかな光が差し込むヴィラでのランジェリー姿や、“過去最大級の露出”に挑戦したカットなど計4点。大胆な表現の中に、彼女が持つ透明感や繊細さ、一人の女性としての成長が息づく。

「岸みゆ セカンド写真集（仮）」（東京ニュース通信社刊）撮影／横山マサト

あわせて発売記念イベントの詳細も発表された。イベントは7月19日（日）に東京・HMVエソラ池袋で開催。参加券の発券は6月11日（木）19時から始まっている。券種などの詳細は写真集公式X（@miyukishi_2nd）や書店ウェブサイトに掲載中だ。

「岸みゆ セカンド写真集（仮）」（東京ニュース通信社刊）撮影／横山マサト

【プロフィール】

岸みゆ（きし・みゆ）

2月13日生まれ。埼玉県出身。水瓶座。A型。元#ババババンビのメンバー。身長145cm。

6⽉12⽇（金）～6⽉21⽇（日）まで、東京・シアターGロッソで上演する舞台『超ハジケステージ☆ボボボーボ・ボーボボ ～因縁！鼻毛！決戦！～』に出演。スズ役を演じる。

また、同じ事務所に所属する十味と姫野ひなの（#Mooove!）と身長150cm以下のメンバーで組んでいるガールズユニット「SPG(Small Powerful Girls)」としても活動中。

発売記念イベント、開催決定！

2026年7月19日（日）13：00～ HMVエソラ池袋

■参加券お申込期間（WEB受付のみ）

2026年6月11日（木）19：00 ～ 2026年7月12日（日）22：00

※但し完売次第終了

イベント内容、参加券の購入方法や注意事項など、詳細はTOKYO NEWS magazine&mook（https://zasshi.tv/）、および下記の開催書店WEBサイトをご確認ください。

●HMVエソラ池袋

https://www.hmv.co.jp/store/event/55604

メイキングDVD付き限定表紙版、発売決定！

対象店舗にて通常版とは表紙絵柄が異なり、さらにメイキングDVDが綴込付録として付いた「岸みゆ セカンド写真集 メイキングDVD付き限定表紙版（仮）」の発売が決定しました！

下記対象店舗でしか入手できない綴込付録メイキングDVD付きの限定表紙版となります！

数量限定となりますので、ご注文はお早めに！

商品名：岸みゆ セカンド写真集 メイキングDVD付き限定表紙版（仮）

価格：6,050円 本体5,500円（税10%）

※通常版と販売価格が異なります。ご注意ください。

※表紙カバー絵柄と綴込付録DVDの有無以外は通常版と同じ内容となります。

【対象店舗】

・Amazon

https://amzn.asia/d/0dBNxSBW

・楽天ブックス

https://books.rakuten.co.jp/rb/18638781

＜注意事項＞

※6月10日現在

※DVD付き限定表紙版の販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。ご了承ください。

※DVD付き限定表紙版と通常版がございます。お買い求めの際はご注意ください。

※DVD付き限定表紙版と通常版は表紙カバー絵柄と綴込付録DVDの有無以外は同じ内容となります。

※予約開始日時は店舗によって異なる場合がございます。詳しくは各社HP等にてご確認ください。

購入者特典、決定！

◆特典内容①：折り目なしポスター（B3サイズ）1枚

対象店舗：セブンネットショッピング

https://7net.omni7.jp/detail/1107711545

◆特典内容②：ミニフォトカード3枚セット

対象店舗：ローソンエンタテインメント（WEB）

https://www.hmv.co.jp/product/detail/16918765

＜注意事項＞

※6月10日現在

※限定表紙版および特典付き販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。

※予約開始日時は店舗によって異なる場合がございます。詳しくは各社HP等にてご確認ください。

※特典付き販売店は、追加になる場合がございます。