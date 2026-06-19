2nd写真集が7月発売の岸みゆ、バリ島ロケのランジェリー姿など大胆カット4点解禁！
「TVガイド」「B.L.T.」などを発行する東京ニュース通信社は、「岸みゆ セカンド写真集（仮）」を7月16日（木）に発売。全国の書店、ネット書店でご予約いただけます。
元#ババババンビ・岸みゆ、2nd写真集で新境地 大胆カット解禁＆発売記念イベントの詳細を発表
3月にアイドルグループ「#ババババンビ」を卒業し、舞台『超ハジケステージ☆ボボボーボ・ボーボボ ～因縁！鼻毛！決戦！～』への出演など新たなスタートを切った岸みゆ。彼女の2nd写真集が7月16日（木）に発売される。これに先駆け、新規カットが公開された。
自身初となる海外ロケの舞台はインドネシア・バリ島。「アイドル・岸みゆ」のイメージを超え、一人の女性としての新たな魅力を表現した意欲作だ。
解禁されたのは、柔らかな光が差し込むヴィラでのランジェリー姿や、“過去最大級の露出”に挑戦したカットなど計4点。大胆な表現の中に、彼女が持つ透明感や繊細さ、一人の女性としての成長が息づく。
あわせて発売記念イベントの詳細も発表された。イベントは7月19日（日）に東京・HMVエソラ池袋で開催。参加券の発券は6月11日（木）19時から始まっている。券種などの詳細は写真集公式X（@miyukishi_2nd）や書店ウェブサイトに掲載中だ。
【プロフィール】
岸みゆ（きし・みゆ）
2月13日生まれ。埼玉県出身。水瓶座。A型。元#ババババンビのメンバー。身長145cm。
6⽉12⽇（金）～6⽉21⽇（日）まで、東京・シアターGロッソで上演する舞台『超ハジケステージ☆ボボボーボ・ボーボボ ～因縁！鼻毛！決戦！～』に出演。スズ役を演じる。
また、同じ事務所に所属する十味と姫野ひなの（#Mooove!）と身長150cm以下のメンバーで組んでいるガールズユニット「SPG(Small Powerful Girls)」としても活動中。
発売記念イベント、開催決定！
2026年7月19日（日）13：00～ HMVエソラ池袋
■参加券お申込期間（WEB受付のみ）
2026年6月11日（木）19：00 ～ 2026年7月12日（日）22：00
※但し完売次第終了
イベント内容、参加券の購入方法や注意事項など、詳細はTOKYO NEWS magazine&mook（https://zasshi.tv/）、および下記の開催書店WEBサイトをご確認ください。
●HMVエソラ池袋
https://www.hmv.co.jp/store/event/55604
メイキングDVD付き限定表紙版、発売決定！
対象店舗にて通常版とは表紙絵柄が異なり、さらにメイキングDVDが綴込付録として付いた「岸みゆ セカンド写真集 メイキングDVD付き限定表紙版（仮）」の発売が決定しました！
下記対象店舗でしか入手できない綴込付録メイキングDVD付きの限定表紙版となります！
数量限定となりますので、ご注文はお早めに！
商品名：岸みゆ セカンド写真集 メイキングDVD付き限定表紙版（仮）
価格：6,050円 本体5,500円（税10%）
※通常版と販売価格が異なります。ご注意ください。
※表紙カバー絵柄と綴込付録DVDの有無以外は通常版と同じ内容となります。
【対象店舗】
・Amazon
https://amzn.asia/d/0dBNxSBW
・楽天ブックス
https://books.rakuten.co.jp/rb/18638781
＜注意事項＞
※6月10日現在
※DVD付き限定表紙版の販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。ご了承ください。
※DVD付き限定表紙版と通常版がございます。お買い求めの際はご注意ください。
※DVD付き限定表紙版と通常版は表紙カバー絵柄と綴込付録DVDの有無以外は同じ内容となります。
※予約開始日時は店舗によって異なる場合がございます。詳しくは各社HP等にてご確認ください。
購入者特典、決定！
◆特典内容①：折り目なしポスター（B3サイズ）1枚
対象店舗：セブンネットショッピング
https://7net.omni7.jp/detail/1107711545
◆特典内容②：ミニフォトカード3枚セット
対象店舗：ローソンエンタテインメント（WEB）
https://www.hmv.co.jp/product/detail/16918765
＜注意事項＞
※6月10日現在
※限定表紙版および特典付き販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。
※予約開始日時は店舗によって異なる場合がございます。詳しくは各社HP等にてご確認ください。
※特典付き販売店は、追加になる場合がございます。