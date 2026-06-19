　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　8.55　6.29　8.24　6.90
1MO　7.62　5.65　6.98　6.29
3MO　8.04　5.70　7.10　6.63
6MO　8.48　5.86　7.43　6.98
9MO　8.62　6.03　7.69　7.17
1YR　8.78　6.38　7.97　7.35

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　7.48　8.01　7.39
1MO　6.85　7.42　6.69
3MO　7.40　7.87　6.77
6MO　8.03　8.38　7.03
9MO　8.33　8.66　7.15
1YR　8.57　8.91　7.31
東京時間10:56現在　参考値

円安進行を受けてドル円短期ボラが上昇、一時９．５７％を付ける展開。