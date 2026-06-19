通貨オプション ボラティリティー ドル円短期ボラ上昇
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 8.55 6.29 8.24 6.90
1MO 7.62 5.65 6.98 6.29
3MO 8.04 5.70 7.10 6.63
6MO 8.48 5.86 7.43 6.98
9MO 8.62 6.03 7.69 7.17
1YR 8.78 6.38 7.97 7.35
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.48 8.01 7.39
1MO 6.85 7.42 6.69
3MO 7.40 7.87 6.77
6MO 8.03 8.38 7.03
9MO 8.33 8.66 7.15
1YR 8.57 8.91 7.31
東京時間10:56現在 参考値
円安進行を受けてドル円短期ボラが上昇、一時９．５７％を付ける展開。
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GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
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東京時間10:56現在 参考値
円安進行を受けてドル円短期ボラが上昇、一時９．５７％を付ける展開。