タレントの岡田結実（26）が19日、自身のインスタグラムを更新。7月2日スタートのテレビ東京系ドラマ「夫婦と16歳〜狂気の隣人〜」に出演することを報告した。

かたせ梨乃とJO1・豆原一成がW主演を務める同作。少年ジャンプ＋のインディーズ連載作品「夫婦と16歳」を原作に“自認16歳美少女”の61歳おばさん・白石美子と、その隣に住む新婚夫婦を描く。岡田は明るく元気な元キャバ嬢で野村紘（豆原）の妻・野村冴を演じる。

発表を受け、岡田は「つーわけで、『夫婦と16歳〜恐怖の隣人〜』で野村冴ちゃんを演じるって事は、ビジュアルはギャルっぽくなってるわけよ！！！！じゃーーーん！！どうすか？笑」とギャル姿を公開。「日常生活も、マジで！！ヤバい！！とかってギャルっぽくなってきてるんよ」といい「一児の母ですか！？ってくらい露出もしてます」と告白。「でも冴ちゃんを演じてておもったのは、お母さんだからとかママになったからって自分の好きな服装をやめる必要はないんだよって事！！！LOVE！肌だし！ってこと」と役への思いをつづり「衣装もメイクも可愛いし、ドラマは絶対面白いし、みんなぜひ見てください」と呼びかけた。

この投稿には「母親の結実さんがギャル役をすることはまだギャル役が出来るほど若いと言うことだと思います」「ギャルお似合いすぎる」「ゆいちゃんの魅力マシマシで、こちらは好きがマシマシです お子さんのお世話大変かと思いますが、ご自愛ください」「大人になっちゃいましたね！ワァオ」と、さまざまなコメントが寄せられた。