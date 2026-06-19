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視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する娯楽番組ABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』

©️ABCテレビ

桂二葉探偵の調査した『「システマ呼吸」で痛みが和らぐ？』は、京都府の高校３年生の男子（17）から。私は高校のスポーツコースで陸上競技を頑張っている。ある日、ロシアの武術に「システマ」というものがあるのを知った。システマの特徴とされているのが「システマ呼吸」。システマ呼吸は、痛みを和らげたり、心拍数や体力の回復にも有効らしく、それが本当ならば陸上競技に役立つのではないかと考えている。ただ、テレビなどで見るシステマ呼吸は、お笑い要素が強く、本当にすごい呼吸方法なのか、私自身、半信半疑なところがある。そこで、システマのプロの方に呼吸法を学び、システマ呼吸が本当に痛みを和らげ、体力の急速な回復に有効なのか、一緒に調べて欲しい、というもの。

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何と足を骨折し松葉づえで登場した依頼者。早速、番組の医療担当の谷先生と「システマ大阪道場」へ向かった。すると、大西チーフインストラクターの指を握るだけで、軽く倒れる二葉や谷先生。曰く、システマは「痛いとは思うが、自分のキャパで何とかできるようになる」。さらにシステマ呼吸法も教えてもらうが、一朝一夕で身につけられるようなものではなく…。とそこへ、スタンバイしていたボクシングの元世界チャンプが現れ、大西トレーナーのボディにパンチをお見舞いする。果たして、そのリアクションやいかに？！

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6月19日（金）11時17分放送の「探偵！ナイトスクープ」は他にも、せいや探偵が調査した『階段が下りられない主婦』、竹山隆範探偵の『亡き先輩と遊んだ「やらてん野球」』など、様々な依頼を解決した。

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