アルコ＆ピース平子、成長した長男の近影に反響「めっちゃ大きくなってる」「手のデカさに血を感じる」 “あまり出かけてくれなくなった”長男との親子時間報告
お笑いコンビ・アルコ＆ピースの平子祐希（47）が18日、自身のXを更新し、長男と食事に出かけたことを報告。公開された長男の近影に反響が寄せられている。
【写真】「めっちゃ大きくなってる」アルピー平子が公開した成長した長男の近影
投稿では「あんまり一緒にお出かけしてくれなくなった長男様に接待焼肉」とつづり、食事を楽しむ長男の写真をアップ。顔の鼻元から上は隠れているが、口いっぱいに食べ物を含み、ピースサインを見せる姿から、うれしそうな表情を浮かべる長男の様子が見て取れる。2人は向かい合わせで座り、親子水入らずの時間を過ごした様子だった。
これに対しファンからは、「めっちゃ大きくなってる」「息子さん髪長いの推せる」「ラジオリスナーすぎてとても甥っ子を見守る気持ちすぎる」「いい父親だね」「手のデカさに血を感じる」などの声が寄せられている。
【写真】「めっちゃ大きくなってる」アルピー平子が公開した成長した長男の近影
投稿では「あんまり一緒にお出かけしてくれなくなった長男様に接待焼肉」とつづり、食事を楽しむ長男の写真をアップ。顔の鼻元から上は隠れているが、口いっぱいに食べ物を含み、ピースサインを見せる姿から、うれしそうな表情を浮かべる長男の様子が見て取れる。2人は向かい合わせで座り、親子水入らずの時間を過ごした様子だった。
これに対しファンからは、「めっちゃ大きくなってる」「息子さん髪長いの推せる」「ラジオリスナーすぎてとても甥っ子を見守る気持ちすぎる」「いい父親だね」「手のデカさに血を感じる」などの声が寄せられている。