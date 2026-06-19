【WEC】第3戦 ル・マン24時間レース（6月13日・14日）

【実際の映像】優勝直前にあわや！トヨタを襲った思わぬ事態

24時間にわたるレースも残り1時間半を切り、トップを走るニック・デ・フリース（トヨタ）が駆るトヨタ7号車が最後のピットに入るも、そこでまさかの事態が発生。ブレーキやタイヤ的にも限界に近い状況で起きたヒヤリとする場面に、放送席やファンがざわついた。

残り1時間25分、各上位勢がピットに入るなか、トップを走る7号車のデ・フリースもピットインへ向かった。布施宏倖アナウンサーが「それぞれ上位勢が今ピットに入ってきまして」と実況した直後、「7号車、大丈夫か。現在先頭のニックですけれども、1度グラべルに侵入してしまう様子がありました」と思わぬ事態を伝える。ピットレーンに向かおうとした7号車がコースアウトしてしまったのだ。

「可夢偉代表が一番アレをみて何やってんだ！って」

この思わぬ事態に、解説で自身もル・マン24時間経験者の松田次生氏も「危ない危ない」とコメント。布施アナの「いや、もうヒヤヒヤしますね」という言葉に、松田氏も「しますよね。多分、（小林）可夢偉代表が一番アレをみて何やってんだ！って…」と応じるなど、最終盤でのまさかの展開に放送席も肝を冷やした様子だった。

レース最終盤で起きた場面に、ファンも騒然。「なにしとんねん！」「焦らないでくれえ」「あぶない」「やめてくれええええ」「あーオーバーランしてる…」といったコメントや、「ビビらせないでくれ」「交換前なのが不幸中の幸い」「もうブレーキパッド残ってないんじゃない？」など、状況を案ずる声が多数寄せられた。

一瞬のコースアウトはあったものの、その後7号車は無事にピット作業を終えてコースに復帰した。最終的にトヨタは4年ぶり通算6度目のル・マン総合優勝を果たしたが、その直前にあったヒヤリとした瞬間は、過酷な24時間レースを象徴するワンシーンでもあった。（ABEMA『世界耐久選手権2026』／(C)WEC）