◇ナ・リーグ メッツ6−4フィリーズ（2026年6月18日 フィラデルフィア）

メッツのフアン・ソト内野手（27）が18日（日本時間19日）、敵地でのフィリーズ戦に「3番・左翼」で先発出場。2打席連発となる16、17号本塁打を放ち、チームの連勝に貢献した。

初回2死の第1打席で相手先発・ノラの高めカットボールを捉え、右翼スタンドに16号先制ソロを放った。

2−1の3回は先頭で第2打席を迎え、ノラの真ん中付近のシンカーを右中間スタンド最前列へ運んだ。打った瞬間、打ち上げてしまったと思ったソトはミスショットに悔しそうな表情を見せたが、角度42度で上がった打球は風にも押され、スタンドイン。ダイヤモンドを一周しながら自らも驚きの笑みを浮かべていた。

ソトの2発に加え、3−3の7回にはワガマン、セミエンの適時打で3点を勝ち越しに成功。セミエンは2ボール2ストライクからの7球目、低めカットボールを空振りしたかに見え、三振と思い込んだ相手捕手・リアルミュートがベンチに引き上げかけた。

ただ、球審がファウルと判定。リプレー映像でもボールがバットにかすかに触れていたことが確認され、“打ち直し”の8球目をフェンス直撃の2点三塁打とした。この一打もあり、チームは接戦を制し、連勝を飾った。