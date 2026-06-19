１９日の債券市場で、先物中心限月９月限は続落した。円安が進行したことを受け、日銀の利上げ路線が意識され、円債相場の重荷となった。



前日のニューヨーク市場で長期債相場は上昇（金利は低下）した。米国とイランの戦闘終結で覚書の署名がなされたことを背景に、米原油先物相場が下落し、インフレ懸念が後退。債券への買い戻しが入った。一方、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）を通過してドル円相場は一時１ドル＝１６１円台後半まで円安に振れた。足もとでは介入警戒感から円安に一服感が出ているものの、円債の買い持ち高を圧縮する目的の売りを促した。日本の総務省が発表した５月の全国消費者物価指数（ＣＰＩ）は、生鮮食品を除くコアＣＰＩが前年同月比プラス１．４％となった。市場予想とほぼ同水準となり、円債相場の反応は限定的だった。



先物９月限は前営業日比２０銭安の１２７円８３銭で午前を終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は同０．０２０ポイント高い２．６３５％に上昇した。



出所：MINKABU PRESS