・ＪＭＡＣＳなど電線株が一斉蜂起、フジクラの業績予想引き上げでＡＩマネー回帰

・新電元が大幅高で５連騰、ＤＣ向けパワー半導体と低ＰＢＲに着目した資金流入が続く

・ヤマダＨＤは６日ぶり反発、国内証券が投資評価引き上げ

・サンコールの上値指向鮮明、光通信用コネクターの成長期待の資金流入が加速

・キオクシアが１０万円の大台突破、半導体関連株への資金流入続き年初来で９倍超

・フリービットが４日続伸、２６年４月期業績は営業利益が計画上振れで着地

・有機薬が底値圏から急浮上、ＡＩ半導体製造工程で必須のアミノ酸関連として頭角現す

・フジクラがカイ気配スタート、２７年３月期業績予想を上方修正し最終利益は一転増益予想へ



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出所：MINKABU PRESS