19日前引けの日経平均株価は7日続伸。前日比261.18円（0.37％）高の7万1314.67円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は748、値下がりは767、変わらずは40。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を325.83円押し上げ。次いでキオクシア <285A>が154.87円、フジクラ <5803>が140.79円、ＳＢＧ <9984>が75.63円、住友電 <5802>が50.62円と続いた。



マイナス寄与度は137.57円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、東エレク <8035>が101.57円、リクルート <6098>が40.23円、太陽誘電 <6976>が27.99円、レーザーテク <6920>が21.86円と並んだ。



業種別では33業種中11業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、ガラス・土石、石油・石炭、パルプ・紙が続いた。値下がり上位には医薬品、銀行、精密機器が並んだ。



株探ニュース