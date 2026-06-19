19日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比16.3％減の3638億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同14.7％減の2905億円だった。



個別ではＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日本高配当株アクティブ <2084> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 中国科創板 ５０（ＳＴＡＲ５０） <2628> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸプライム１５０ <159A> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ユーロ・ストックス５０指数 <486A> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 日経２２５ <1320> など76銘柄が新高値。楽天ＥＴＦ－日経ダブルインバース指数連動型 <1459> 、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> 、ＴＯＰＩＸベア上場投信 <1569> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 日経平均ダブルインバース <1366> 、ＪＰＸ日経４００ベア２倍上場投信（ダブルインバース） <1469> など18銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ 鉄鋼・非鉄 <1623> が11.70％高、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> が4.77％高、ＮＥＸＴ 原油ブル <2038> が4.36％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ガソリン上場投資信託 <1691> が4.10％高、ＷＴＩ原油価格連動型上場投信 <1671> が3.20％高と大幅な上昇。



一方、純銀上場信託（現物国内保管型） <1542> は5.92％安、グローバルＸ シルバー ＥＴＦ（為替ヘッジあり） <578A> は5.86％安、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ダブル・ブル ＥＴＮ <2036> は5.83％安、グローバルＸ シルバー ＥＴＦ <577A> は5.63％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 銀上場投資信託 <1673> は5.58％安と大幅に下落した。



日経平均株価が261円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金2098億8300万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における前引け時点の平均売買代金2074億3900万円をやや上回った。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が203億6800万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が169億3400万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が133億6000万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が104億5100万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が57億8900万円の売買代金となった。



株探ニュース