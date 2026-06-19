19日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数127、値下がり銘柄数409と、値下がりが優勢だった。



個別ではアスタリスク<6522>が一時ストップ高と値を飛ばした。イオレ<2334>、シャノン<3976>は年初来高値を更新。サクシード<9256>、データセクション<3905>、オキサイド<6521>、Ａｉロボティクス<247A>、ＺＥＴＡ<6031>は値上がり率上位に買われた。



一方、ＷＯＬＶＥＳ ＨＡＮＤ<194A>、Ｓｃｈｏｏ<264A>、Ｈｍｃｏｍｍ<265A>、ベースフード<2936>、ツクルバ<2978>など34銘柄が年初来安値を更新。ステラファーマ<4888>、ノースサンド<446A>、エムビーエス<1401>、ジーネクスト<4179>、エスネットワークス<5867>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース